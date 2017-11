Venemaa president Vladimir Putin teatas kohtumisel Süüria kolleegi Bashar al-Assadiga, et Moskva on õige pea lõpetamas oma sõjalist osalust Süürias. Samas kavatseb Venemaa tema sõnul aktiivselt osaleda ka konflikti poliitilises korraldamises.

Rohkem kui kaks aastat pärast seda, kui Venemaa läks Süüria presidendile Bashar al-Assadile appi, sai Süüria president isiklikult tänada Vene kindraleid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Putin teatas aga, et Venemaa sõjaline operatsioon Süürias lõpeb varsti. "Süüria kui riik on päästetud ja palju on tehtud olukorra stabiliseerimiseks. Loodan, et lähiajal paneme võitluses terrorismi vastu lõpliku punkti," ütles Putin.

See tähendab, et sõjaväelaste roll väheneb ja diplomaatide oma kasvab. "Kõige tähtsam küsimus puudutab pärast terroristide hävitamist poliitilist rahumeelset korraldamist. Sealhulgas loeb ka teie arvamus poliitilise protsessi kohta, mis peaks meie arvates toimuma ÜRO egiidi all," rääkis Putin.

Assad ütles, et loodab Venemaa toetusele. "Me loodame Venemaa toetusele selles,

millest Venemaa rääkis konflikti alguses, ehk Venemaa peab tagama välisjõudude mittesekkumise Süüria poliitilisse protsessi. Väljast peaks olema osutatud vaid toetus protsessile, mida viivad edasi süürlased ise," sõnas Assad.

Pärast kahe presidendi kohtumist jäid paljud küsimused ikkagi vastuseta: kus, kellega ja mis tingimustega tuleb läbi rääkida Süüria tuleviku üle? Kes saab rahuprotsessi garandiks? Milline on Assadi saatus?

"Selge, et selle üle algab poliitiline võitlus. Ja kuivõrd Venemaal õnnestub rahuvalve ja lepitaja roll, Süüria riigi terviklikkuse ja ühtsuse tagaja roll, see on järgmise aasta või isegi järgmiste aastate küsimus," kommenteeris poliitilise analüüsikeskuse juhtiv ekspert Mihhail Zahharov.

Putin kavatseb Süüria teemal rääkida ka teisipäeva õhtul oma telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga.