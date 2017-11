Komisjon võttis hindamisel aluseks kolm eeldust – valimistulemuste väljaselgitamise kord ei muutu, mandaatide arv ringkondades peab olema võimalikult võrdne ning valimisringkonnad peavad olema piisavalt suured, et demograafiliste muudatuste mõju oleks minimaalne.

Komisjon hindas ja kaalus erinevaid variante, millest pikemalt peatus neljal ning leidis, et kõige enam vastab eeldustele riigi jaotamine seitsmeks valimisringkonnaks.

Praegu on valimisringkondi kaksteist. Tallinnas on näiteks kolm valimisringkonda.

Ettepaneku põhjuseks on see, et mandaatide arv on ringkonniti erinev. Suur ringkond annab kandidaadile mitmeid eeliseid. Võimalik on koguda suur häältesaak ning paremad on võimalused saada ringkonnamandaat. Seitsme valimisringkonna puhul on mandaatide arv ringkonnas 10 kuni 13.

"Me lähtusime sellest, et valimistulemuse väljaselgitamine oleks võimalikult sarnane seni kehtivale korrale. Ja ka territoriaalne aspekt oleks võimalikult sarnane seni kehtivale. Ehk siis lähtume mööda maakonna piire," selgitas komisjoni esimees Meelis Eerik.

Komisjon edastab oma ettepanekud riigikogu põhiseaduskomisjonile.