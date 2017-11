Piiskop Jourdan: paavst Franciscus soovib külastada palju kannatanud rahvaid

Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ütles, et paavst Franciscus on öelnud, et soovib külastada eelkõige väikeseid rahvaid, kes on pidanud palju kannatama.

Jourdan ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et paavst Franciscuse tulek Eestisse on täiesti kindel alles siis, kui see on ametlikult välja kuulutatud. Samas kinnitas Jourdani sõnul paavst isiklikult nädal tagasi enda suursaadikule Eestis, et valmistub rõõmuga siia tulekuks.

Vastates küsimusele, miks tahab paavst Franciscus just Eestisse tulla, ütles Jourdan, et paavst ise on kunagi öelnud, et soovib külastada eelkõige väikeseid riike ja rahvaid, kes on palju kannatanud.

Paavst Franciscus on silma paistnud üsna liberaalsete väljaütlemistega, näiteks on ta öelnud Sixtuse kabelis, et naised võivad seal oma lapsi häbenemata imetada. Samuti on ta öelnud, et piiskopiks võiksid saada ka abielumehed.

"Ma arvan, et rohkem kui liberaalne, on see loomulik suhtumine emadesse või lastesse. Ma arvan, et see on see, mis teda iseloomustab kõige rohkem," kommenteeris Jourdan.

"Arvan, mis on tema juures unikaalne, esiteks see, et ta on esimene paavst, kes pole eurooplane. Ja kristlus ja kirik on olnud 20 sajandi jooksul Euroopa-keskne. Tema on esimene, kes tuleb mujalt ja võite ette kujutada, kui palju see tähendab sellise kiriku jaoks, mis on olnud nii Euroopa-keskne. Teine asi, miks ta meeldib inimestele - ükskõik kas need inimesed on liberaalsed või konservatiivsed - on see, et kui ta räägib, siis igale inimesele tundub, et ta ütleb valju häälega seda, mida igaüks tunneb oma südametunnistuses, et see on õige," selgitas piiskop.

Jourdani hinnangul võib mõnel inimesel võtta esialgu veidi aega, et mõista, mida paavst Franciscus öelda tahab. Näiteks seoses pagulastega.

"Kui ta räägib pagulastest, siis kõik, mida ta on rääkinud, on olnud väga julge. Alguses paljud inimesed ei saanud sellest aru, aga ta ütleb seda, mis on see inimsuse printsiip, et me ei saa lubada, et keegi sureks merel ja mujal. /.../ Paavst räägib sellest, et me oleme inimesed, ta räägib sellest, mis on õige ja me tunneme, et see on õige, isegi kui näeme vahel, et seda on raske ellu viia," arutles Jourdan.

"Need, kes on vastu, tunnistavad, et peaks aitama, et me ei ole inimesed, kui ei tee midagi nende inimestega, kes seal surevad. Aga võib-olla nad ei oska kohe öelda, kuidas seda teha, et see oleks mõistlik ja ratsionaalne. Meie, eurooplased oleme sageli natuke liiga ratsionaalsed ja paavst ütleb meile, et ratsionaalsus on hea, aga on ka südametunnistus, me peame sellega arvestama ja mitte maha vaikima," lisas ta.