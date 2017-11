PISA koordinaator: ootame koolidelt eeltööd

Eesti ja Soome troonivad hariduse kvaliteeti hindava PISA uuringu kõige värskemate tulemuste Euroopa pingerea eesotsas. Uuringuga mõõdeti 15-aastaste meeskonnatöö-, interaktiivsus- ja probleemilahendusoskusi ning Eesti põhikooli õpilaste oskused on 535 punktiga Euroopa parimad, maailmas viiendal-kuuendal kohal.

Gunda Tire ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et headest tulemustest PISA testis tuleb lihtsalt rõõmu tunda, sest Eesti koolid on õigel teel.

Kuigi testis pidi uuritav õpilane suhtlema virtuaalsete meeskonnakaaslastega, võib Tire sõnul öelda, et test on ikkagi kehtiv.

"Tuju ja iseloom tuli ju ka virtuaalsest keskkonnast. Aga päriselus me ju ka väga tihti suhtleme, meil on mingid probleemid ja me rakendame neid virtuaalselt. Seda testi uuriti ka niipidi, et katsetati päris inimeste peal. Nii et me võime öelda, et see on ikkagi valiidne test," rääkis ta. Tire märkis, et testis vaadati laste vestlusstiili.

Testist tuli välja tüdrukud said meeskondliku probleemilahendamisega paremini hakkama - vahe oli 26 punkti.

"See on ülemaailmne ja kõikides riikides. Testi koostajad arvavad, et tegelikult selleks, et meil oleks hea koostöö, meil on vaja häid suhteid. Tüdrukud saavad sellega kuidagi paremini hakkama /.../. Aga poistel on pigem see, et mul on eesmärk ja ma tahan selleni jõuda kiiremini. Suhted ja meeskonnatöö omavahel, aga mõlemad on väga tähtsad ja kuidagi tüdrukud saavad sellega paremini hakkama," selgitas Tire.

Samuti oli vahe sees eesti- ja venekeelsetel koolidel - 49 punkti. Kõige kõrgema tulemuse said Eesti koolides käivad tüdrukud ning kõige madalama tulemuse vene koolides käivad poisid.

Lasnamäe gümnaasiumi õpilane, PISA 2015 osaleja Aleksandr Televinov arvas, et põhjus võib olla selles, et vene koolide lapsed ei võtnud testi nii tõsiselt.

Tire sõnul on kindlasti võimalus, et mõni laps lihtsalt klõpsutas testi läbi, ega viitsinud lugeda.

"Siis ongi tulemused kehvemad. Sellepärast me tahame, et kooli poolt oleks ka eeltöö tehtud, et me ütleme, et võta ennast kokku ja tee see läbi korralikult. Eesti koolide puhul ikka näeme, et see toimib ja eesti lapsed ei jäta testi tühjaks. Selles mõttes meil on ikkagi hästi. Aga üksikud inimesed ei pruugi sellega kaasa minna," tõdes ta.