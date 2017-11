Leht: Linnamäe jonni hakkab peagi kinni maksma maksumaksja

Žanr, milles tavaliselt jutustatakse Euroopa lähiajalugu, on apokalüpsis. Katastroof, millele järgneb puhastumine ning „uus taevas ja uus maa“. Suure majandussurutise ja Teise maailmasõja õudustest tulid eurooplased välja veendumusega, et millelgi sellisel ei tohi kunagi lasta korduda

Võiks arvata, et linnakeskkonnas on saaste suurem kui maal ning saasteained võivad sattuda ka linnas kogutud metesse. Tallinna ülikoolis tehtud meeanalüüsi tulemused näitavad aga sootuks muud.

Venemaa president Vladimir Putin teatas kohtumisel Süüria kolleegi Bashar al-Assadiga, et Moskva on õige pea lõpetamas oma sõjalist osalust Süürias. Samas kavatseb Venemaa tema sõnul aktiivselt osaleda ka konflikti poliitilises korraldamises.

Avalikult öeldu põhjal tehtud tagasihoidliku arvutuse järgi võib Apotheka tekitada PERH-ile kahju kokku 143 000 eurot kuus, aastas teeks see üle 1,7 miljoni euro, mis on ligikaudu üks protsent haigla eelarvest.

Samas ei saa aga PERH küsida üüri Apothekalt, sest see tegutseb nende pinnal ebaseaduslikult ja isegi kui apteek maksaks neile üüri, tuleks haiglal see summa tagasi kanda, sest vastasel juhul tunnistaksid nad üürisuhet.

