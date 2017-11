Jaak Allikul on Barbi Pilvre pärast häbi

Staažikas sotsiaaldemokraat Jaak Allik ütles, et tal on väga häbi erakonnakaaslase Barbi Pilvre arvamuse pärast, nagu seisneks maaelu kodulähedases joomises, mistõttu oleks parem, kui tühjenev Eesti jääks loomadele.

"Nii arvab isiklikut Barbi Pilvre, mitte sotsid. Minul näiteks on sellise arvamise pärast väga häbi," kirjutas Jaak Allik sotsiaalmeedias vastuseks Bilvre arvamusartiklile Eesti Päevalehes.

Pilvre kirjutas, et kui maaelu seisneb kodulähedase jooma kättesaadavuses ja suitsetamise mugavuses, oleks ehk kõigile kasulikum ja odavam, kui tühjenev Eestimaa jääkski lõpuks loomadele.

"Korralikum rahvas neis kolkapoodides ei käi, ehk mõni autota vanatädi või suvel turist, et kogeda maaelu eksootikat. /.../ Suurte kaubanduskeskuste melu pakub täna vaheldust pimedas ja üksluises halva suusailmaga kliimas ka maainimestele. /.../ Autoga on võimalik vuristada küladest ka paarikümne kilomeetri kaugusele kaubanduskeskustesse ning külapoed on nii-või naa ostjast ilma ja sulgemisohus. Selle sulgemise taga on linnastumise pöördumatus, ükskõik, kas jalgu trampida või pea peal seista: linna virvatuled on vastupandamatud.," kirjutas sotsiaaldemokraat Pilvre.

Pilvre on ka varem pälvinud tähelepanu ootamatute väljaütlemistega, näiteks pakkudes, et loomulikul teel foie gras’ tootmine võiks olla üks Eesti kui eesistuja teemasid suhtlemisel ülejäänud Euroopa Liiduga.