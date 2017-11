Ringkonnakohus mõistis baari juures tulistanud mehe mõrvakatses õigeks

Žanr, milles tavaliselt jutustatakse Euroopa lähiajalugu, on apokalüpsis. Katastroof, millele järgneb puhastumine ning „uus taevas ja uus maa“. Suure majandussurutise ja Teise maailmasõja õudustest tulid eurooplased välja veendumusega, et millelgi sellisel ei tohi kunagi lasta korduda

Võiks arvata, et linnakeskkonnas on saaste suurem kui maal ning saasteained võivad sattuda ka linnas kogutud metesse. Tallinna ülikoolis tehtud meeanalüüsi tulemused näitavad aga sootuks muud.

Venemaa president Vladimir Putin teatas kohtumisel Süüria kolleegi Bashar al-Assadiga, et Moskva on õige pea lõpetamas oma sõjalist osalust Süürias. Samas kavatseb Venemaa tema sõnul aktiivselt osaleda ka konflikti poliitilises korraldamises.

Samuti arvestas teise astme kohus Barabašile maksimaalset karistust mõistes sellega, et teda on ka varem karistatud tulirelva ja selle summuti ebaseadusliku käitlemise eest.

Ringkonnakohus leidis, et Barabaši süü avaliku korra raskes rikkumises on väga suur, sest ta ei käitunud mitte ainult teisi inimesi häirival, vaid ka neid ohtu seadval viisil.

Ühegi inimese suunas tulistamine ja süüdistatava tahtlus kedagi tappa teises kohtuastmes ühegi tõendiga tõendamist ei leidnud. Barabaši tapmistahtluse vastu räägib ka see, et tulistamise ajal viibisid tema enda kaaslased kannatanu lähedal.

