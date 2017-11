Hanekel osalevad relvatootjad Heckler & Koch GmbH (Saksamaa), Sig Sauer Inc (USA), Colt Canada Corporation , Fabryka Broni “Lucznik” (Poola), Ceska Zbrojovka (Tšehhi), Israel Weapon Industries Ltd, Lewis Machine & Tool Company (USA), Patriot Ordnance Factory Inc. (USA) ning Sako Ltd. (Soome) ja Fabbrica dÁrmi Pietro Beretta S.p.A (Itaalia) ühispakkumus.

Kokku esitati hankele läbi riigihangete registri 14 taotlust, millest viis ei kvalifitseerunud, ütles keskuse pressiesindaja Ingrid Mühling ERR-ile.

"Kõik kvalifitseerunud ettevõtted on tuntud relvatootjad, hankes osalejate hulk ja kõrge tase on eelduseks, et saame hankida Eesti kaitseväele parimad ja majanduslikult soodsamad relvad,“ ütles Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk.

Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja hanke kaitseväele 5.56mm ja 7,62mm automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks juunis.

Hanke eesmärk on osta 1. ja 2. jalaväebrigaadile uued automaattulirelvad.

Hankesse on kaasatud lisaks kaitseväele justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet. Tehniline spetsifikatsioon ja nõudmised relvastusele on kokku pandud kaitseväe juhtimisel.

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab Kaitseinvesteeringute Keskus aastatel 2018–2021 ligikaudu 11 000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024.

Hanke maksimaalne eeldatav maksumus on 75 miljonit eurot. Tegemist on järgneva kümnendi ühe mahukama ja olulisema relvastushankega liikursuurtükkide K-9 ja laskemoona hangete kõrval.

Kvalifitseerunud ettevõtetele edastatakse hanketingimused pakkumuste tegemiseks selle aasta lõpuks. Pakkumusi oodatakse esimese kvartali jooksul. Hanke võitjaga sõlmitakse raamleping seitsmeks aastaks.