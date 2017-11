Jaapani kaitseminister Itsunori Onodera ütles Tokyos, et USA-ga on alustatud ühist päästeoperatsiooni. "Saime Ühendriikide sõjaväelt esialge teate, mille järgi võis õnnetuse põhjustada mootoririke," lausus ta.

Jaapani võimud teatasid kolmapäeval, et Filipiini merre kukkunud USA mereväe lennukil viibinud 11 sõjaväelasest kaheksa päästeti ja nende seisund on hea.

