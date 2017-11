"Käivitamise aega välja ei ütleks, see tuleb pauguga, tähelepanuväärselt ja üllatusega. Plaanid on suured ja eesmärk on Eesti kinnisvaraportaalide turul oluline positsioon hõivata, plaane ja turundussõnumeid ei tahaks praegu veel välja öelda," ütles ettevõtte OÜ Kinnisvarakeskkond juhatuse liige Ott Heidmets. Ta lisas, et käivitamise osas võib selgus tulla lähinädalatel.

AS Ekspress Grupp asutas sidusettevõtte OÜ Kinnisvarakeskkond, mille üheks tegevusvaldkonnaks on kinnisvaraportaali arendamine. AS-ile Ekspress Grupp kuulub 49 protsenti OÜ Kinnisvarakeskkond osadest, teatas ettevõte augustis börsile.

Firma omanikeringi kuulub lisaks Ekspress Grupile läbi 24. aprillil loodud ettevõtte Sadaüksteist OÜ võrdselt 8,5 protsendiga Arco Real Estate, Cke Kinnisvara Tallinn, Domus Kinnisvara, Kinnisvarabüroo Uus Maa, RE Kinnisvara Projekt ja Realia Group.

Ekspress Grupi juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu ütles toona, et eesmärgiks on luua kinnisvaraportaal, mis oleks turul parim teenusepakkuja ja suurendaks konkurentsi.

Ettevõttesse on osanikud sisse maksnud osakapitali 100 000 eurot ja selle nõukogusse kuuluvad Kalev Roosiväli, Mari-Liis Rüütsalu, Tarmo Sild ja Andre Veskimeister.

Kinnisvarafirmad Uus Maa ja Arco Vara, Pindi Kinnisvara, CKE, Domus Kinnisvara, LVM, Ober Haus, 1Partner, RE Kinnisvara, LAAM ja Kinnisvaraekspert teatasid märtsi lõpus koostöö lõpetamisest portaaliga Kv.ee. Koostöö lõpetamise peapõhjuseks nimetasid 11 ettevõtet hinnastamismudeli muudatusi, mis tõid suurematele büroodele kaasa kulu kasvu.

Mai lõpu seisuga olid Kv.ee portaalis tagasi LVM, Domus Kinnisvara, CKE, Laam Kinnisvara, 1Partner, Kinnisvaraekspert ja Uus Maa.

Augustis teatas Eesti Meedia, millele kuulub portaal Kv.ee, et ostis konkureeriva portaali City24.

Eesti Meedia kontserni kuulub ka uudisteagentuur BNS.