"Mul ei ole tunnet, et nende kolme erakonna valitsuskoalitsioon lõheneb või läheb katki. Me oleme võtnud suuna, et teha koostööd tehajärgmiste valimisteni ja ma olen kindel, et nii see läheb," ütles Ratas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Ratas avaldas ka arvamust, et järgmiste valimiste järel võivad riigikogusse pääseda ka Rohelised.

"Kõigil tänastel parlamendiparteidel on võimalus saada ka järgmisesse riigikokku. Ja kui vaadata neid erakondi, kes täna alla valimiskünnise täna, siis on potentsiaal ka Rohelistel."

Saatejuhi küsimusele, miks tegeleb peaminister pärast kohalikke valimisi Tallinnas nii aktiivselt kohaliku poliitikaga (näiteks Aivar Riisalu sõnul kutsus teda linnavalitsusse just Ratas isiklikult ning sama väitis ka kesklinna vanema tooli saanud Vladimir Svet - toim), vastas Ratas, et peaministri ja erakonna esimehena on tal kaasvastutus, et Tallinna linna juhtitaks väärikalt.

Narva poliitkultuur peab muutuma

Küsimusele, miks ta siis ei sekku Ida-Virumaal Keskerakonna tegemistesse, viis Ratas jutu Narva ujulale.

"Me tegeleme tublisti Ida-Virumaaga. Me soovime, et Narvas oleks korralik ujula."

Saatejuhi täpsustavale küsimusele, et ta pidas silmas midagi muud, vastas Ratas, et ka talle ei meeldi alati kõik otsused, mida Narvas tehtud.

"On väga halb praktika, et Narvas ei võeta opositsioonipoliitikuid komisjonides juhtivatele kohtadele. Olen väljendanud oma seisukohta ja loodan, et olukord muutub."

Rääkides homme valitsuskabinetti jõudvast alkoholiaktsiisi problemaatikast ja selle võimalikust edasilükkamisest, nentis Ratas, et ka talle ei meeldinud see viis, kuidas IRL teema meedia kaudu lauale tõi.

"Aga kui tuleme probleemi juurde, siis küsimus seotud sellega, mis on kaudsed mõjud Eesti majandusele. Selle koalitsiooni eesmärk on, et Eesti elanikud tarbiks vähem alkoholi ja elaks tervemalt ning oleks vähem alkoholist põhjustatud õnnetusi."

Ratas ei pidanud reaalseks, et alkoholiaktsiisi tõusu ärajätmisest tekkivat auku riigieelarves võiks lappida üksikisiku tulumaksu tõusuga, nagu pakkus välja ta erakonnakaaslane Heimar Lenk.

"Läbi Kagu-Eesti nüansi tõsta tulumaksu, see pole reaalne."

Euroopal paremini kui aasta alguses

Kui teemaks tuli välispoliitika ja ennekõike Euroopa Liidu tervis, netis Ratas, et näeb Euroopa seisu täna üsna positiivsetes toonides.

"Näen Euroopa tulevikku täna palju positiivsema pilguga kui aasta alguses. Mitte keegi ei räägi enam järgmise riigi Euroopa Liidust lahkumist, vaid räägitakse ühisosa otsimisest."

Negatiivse poole pealt tõi Ratas välja ebastabiilse olukorra Saksamaa sisepoliitikas, mis avaldab mõju ka Euroopale, sest Saksamaa kantsler Angela Merkel on hõivatud koduste asjadega.

"Eelmisel nädalal oli EL-i sotsiaaltippkohtumine ja liidukantsler seal ei osalenud. Homme-ülehomme on idapartnerluse tippkohtumine Brüsselis ja ma ei tea siiani, kas Angela Merkel tuleb kohale või mitte. Meil on veel rida olulisi tippkohtumisi tulemas."