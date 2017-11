Zimbabwesse naasnud järgmine president Emmerson Mnangagwa ütles kolmapäeval pealinnas Harares teda kuulama tulnud juubeldavale rahvamassile, et nad on tunnistajaks täieliku demokraatia puhkemisele.

"Täna oleme me tunnistajaks uue ja puhkeva demokraatia algusele meie riigis," ütles ta võimuerakonna ZANU-PF peakorteri ette kogunenud inimestele.

Mnangagwa lisas, et kõik isamaaliselt meelestatud zimbabwelased peaksid kokku tulema, et tagada riigile õitseng.

"Me tahame oma majandust kasvatada, me tahame töökohti... kõik patriootlikud zimbabwelased peaksid kokku tulema, koostööd tegema," ütles ta.

Presidendiks vannutatakse Mnangagwa reedel.

Riigi senise autokraatliku liidri Robert Mugabe 37-aastane võimuaeg sai läbi teisipäeval, kui 93-aastane riigipea teatas teda tagandama kogunenud parlamendile, et paneb ameti maha.

Viimati nähti Mugabet avalikkuse ees reedel ja pühapäeval esines ta televisioonis, kuid pärast seda ei ole teda ega ta naist nähtud ja tema asukoht on teadmata.

Mnangagwa põgenes Zimbabwest kaks nädalat tagasi, kui Mugabe ta vallandas. Sõjavägi otsustas Mnangagwa vallandamise järel riigis võimu ajutiselt enda kätte võtta.

Pühapäeval nimetas ZANU-PF Mnangagwa Mugabe asemel erakonna juhiks.

Toonane Lõuna-Rodeesia iseseisvus Suurbritannia võimu alt 1980. aasta aprillis. Mugabe valitses Zimbabwet kogu senise iseseisvusaja.

Mnangagwa naasis kodumaale

Emmerson Mnangagwa pöördus kolmapäeval kodumaale tagasi, et pärast president Robert Mugabe tagasiastumist võim üle võtta.

Mnangagwa maandus Lõuna-Aafrika Vabariigist naastes Harare Manyame õhujõudude baasis ning kohtus võimuerakonna ZANU-PF tähtsamate liikmetega.

Seejärel suundus ta riigimajja, kus ta olukorraga kurssi viiakse, ütles Mnangagwa abi Larry Mavhima.

Mnangagwa, kes on riigi sõjaväega lähedastes sidemetes, lükkas teisipäeval tagasi Mugabe ettepaneku naasta kodumaale aruteluks riigi poliitilise olukorra üle.

Ta ütles, et tuleb Zimbabwesse tagasi alles siis, kui on kindel selles, et tema julgeolek on tagatud.

Riigimeedia: Mnangagwa vannutatakse reedel Zimbabwe presidendiks

Zimbabwe endine asepresident Emmerson Mnangagwa vannutatakse reedel Robert Mugabe järglasena presidendiks, teatas riigimeedia.

"Endine asepresident, kes on olnud riigist eemal pärast errusaatmist parteist ja valitsusest ...asendab tagasiastunud kamraadi Robert Mugabet," edastas riiklik uudisteportaal ZBC varem kolmapäeval.

"Tema on see, kes vannutatakse 90 päevaks ajutiseks presidendiks," ütles võimupartei ZANU-PF pressiesindaja Simon Khaya Moyo.