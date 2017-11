Riigimeedia: Mnangagwa vannutatakse reedel Zimbabwe presidendiks

"Endine asepresident, kes on olnud riigist eemal pärast errusaatmist parteist ja valitsusest ...asendab tagasiastunud kamraadi Robert Mugabet," edastas riiklik uudisteportaal ZBC kolmapäeval.

Üks Mnangagwa isiklikest abidest ütles varem, et endine asepresident naaseb kolmapäeval Zimbabwesse.

"Tema on see, kes vannutatakse 90 päevaks ajutiseks presidendiks," ütles võimupartei ZANU-PF pressiesindaja Simon Khaya Moyo.

Mugabe teatas teisipäeval tagasiastumisest.

Pühapäeval määras ZANU-PF Mnangagwa Mugabe asemel erakonnajuhiks. Ilmselt vannutatakse 75-aastane iseseisvussõja veteran lähipäevil Zimbabwe ajutiseks presidendiks.

Mnangagwa, kes on riigi sõjaväega lähedastes sidemetes, lükkas teisipäeval tagasi Mugabe ettepaneku naasta kodumaale aruteluks riigi poliitilise olukorra üle.

Ta ütles, et tuleb Zimbabwesse tagasi alles siis, kui on kindel selles, et tema julgeolek on tagatud.

Toonane Lõuna-Rodeesia iseseisvus Suurbritannia võimu alt 1980. aasta aprillis. Mugabe valitses Zimbabwet kogu senise iseseisvusaja.