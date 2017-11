Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et karmim alkoholipoliitika on tänavu selgelt vähendanud alkoholikahjusid ühiskonnas - võrreldes eelmise aasta kümne kuuga on käesoleval aastal vähem alkoholisurmasid ja alkoholist põhjustatud kuritegusid.

"Haigustest põhjustatud alkoholisurmasid kümne kuu jooksul oli 52 vähem kui eelmisel aastal, see on veidi üle kümne protsendi langust. Sama perioodi jooksul on olnud alkoholijoobes toime pandud kuritegusid umbes 20 protsendi võrra vähem. Ja liikluses joobes juhtide osalusel sai viga umbes 40 inimest vähem kui eelmisel aastal samal perioodil," loetles Ossinovski ERR-ile.

Ossinovski rääkis, et Eestis on umbes 1000 alkoholisurma aastas, millest pooled on põhjustatud haigustest ja pooled erinevatest õnnetustest.

"Alkoholipoliitika karmistamine kindlasti parandab rahva tervist. On täiesti vaieldamatu, et need meetmed, mis on tõenduspõhiselt ka Eesti alkoholipoliitikas valitud ja mida me oleme järk-järgult rakendanud - nii hinna tõstmine kui ka erinevad muud piirangud, näiteks reklaamipiirangud - kindlasti vähendavad alkoholikahjusid ühiskonnas. Ja kui alkoholitootjad muretsevad oma kasumite pärast, rahandusministeerium muretseb aktsiisi laekumiste pärast, siis sotsiaalministeeriumi põhifookuses on kindlasti alkoholikahjud ja liiga vara lõppenud elud," lausus minister.

Ossinovski sõnul näeb sotsiaalministeerium akstiisitõusu näinud, kui ühte osa toimivast alkoholipoliitikast. Ta ütles, et tegemist ei ole siiski mingi sotsiaaldemokraatude kinnisideega.

Ossinovski tõi välja, et alkoholiaktsiisi puhul tuleb lisaks tervise aspektile jälgida ka laiemaid mõjusid majandusele.

"Valitsus on teinud kõiki aktsiise puudutavaid ettepanekuid rahandusministeeriumi ettepanekul ja rahandusministeeriumi prognoosidele tuginedes. Viimati arutasime seda küsimust riigieelarve kokku panemise kontekstis ja rahandusministeerium kindlasti jälgib koos maksu- ja tolliametiga ka maksulaekumisi ja seda, missugused need mõjud on. Homme siis tehakse ülevaade, kas vahepealse paari kuuga on midagi muutunud ja loomulikult arutame ka võimalikke ettepanekuid juhul kui uut infot on," sõnas Ossinovski.

Ossinovski rääkis, et niikaua kuni ei ole informatsiooni, ei ole tal võimalik ka aktsiisi küsimuses oma positsiooni kujundada. "Nagu öeldud - kõik otsused on alati tehtud rahandusministeeriumi ettepanekul, kui ministeerium, kes aktsiisipoliitika eest vastutab," sõnas Ossinovski.

Neljapäeval arutab valitsuskabinet rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ettepanekuid alkoholiaktsiisi teemal. Möödunud nädalal ütles Tõniste, et kaalub võimalust teha ettepanek aktsiisitõusu tühistamiseks. Teisipäeval ütles Tõniste "Ringvaates", et on leidnud ka selle tarbeks vajaminevad 35 miljonit eurot.

Keskerakonna juhtpoliitikud eesotsas peaminister Jüri Ratase ja majandusminister Kadri Simsoniga on seni öelnud, et aktsiisitõusu ära jätta ei saa.