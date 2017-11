2018. aastal on Tallinnal kavas investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid kokku summas kuni 30 miljonit eurot. Linna arvestuslik netovõlakoormus on 2018. aasta lõpuks 39 protsenti põhitegevuse tuludest.

Investeerimistegevuseks on ette nähtud vahendeid kokku 114,7 miljonit €, suurima osakaaluga on teed ja tänavad, järgnevad hariduse ja kultuuri valdkonnad.

Tulu kohalikest maksudest on järgmisel aastal linnal plaanis kokku koguda 11,6 miljonit eurot, millest üle poole moodustab parkimistasu. Linna vara müügist on kavandatud kokku 2,8 miljonit eurot ning dividenditulu linna osalusega aktsiaseltsidelt umbes 7,3 miljonit eurot.

Maamaksu eeldab linn koguda umbes 26 miljonit eurot. Seda on 3,9 protsenti vähem kui tänavu, kuna erinevalt reformimata riigimaast on munitsipaliseeritud maa maksuvaba, seisab riigieelarve eelnõu memos.

Tallinna linnapea Taavi Aas on varasemalt BNS-ile öelnud, et suhteliselt konservatiivne ühe-protsendiline kasv on tingitud linnavara müügist planeeritavate tulude vähenemisest.

Linnavalitsuses kolmapäeval heakskiidu saanud Tallinna 2018. aasta eelarve eelnõu kogumahuks on kavandatud veidi enam kui 683 miljonit eurot, kasv võrreldes käesoleva aasta eelarvega on 6,5 miljonit eurot ehk üks protsent.

