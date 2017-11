Tasuta bussisõit tekitab segadust nii valdades kui ametkondades

Tasuta bussisõit maakonnaliinidel peaks käivituma järgmise aasta juulist ja valitsus on selleks tuleva aasta eelarvesse plaaninud 34,8 miljonit eurot. Samas on koalitsiooni osapooled plaani üksikasjade osas eri meelt.

Harju ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo vastas ERRi küsimusele, kas keskuses on tasuta bussisõidu osas selgust, eitavalt.

"Ma ei taha üldse kommenteerida, enne kui keegi ütleb midagi, mis ka kauem kui kaks päeva kehtib," jäi Jõgisoo napisõnaliseks.

"Kolmanda küsimusena tõi Harjo välja, et kui maakondades saab tasuta sõita, siis mis saab linnatranspordist?"

Tallinna transpordiameti juhi Andres Harjo sõnul on pealinnal praegu piiriüleste bussiliinide asjus lepingud Harku, Viimsi, Saue ja Maardu vallaga, kes aitavad nende liinide kulusid katta, kolmandaks osapooleks on Harju ühistranspordikeskuse kaudu ka riik. Tasuta ühistranspordi laienemisel asjaolud aga muutuksid.

"Täna on Tallinna piletitulu kuskil neli miljonit eurot aastas, loomulikult tuleb sellele allikale siis uus kate leida," tõdes Harjo. "Küsimus on praegu lihtsalt selles, et kõigepealt tuleb natuke üldisemal tasemel kokkulepped läbi arutada, et kuhupoole ja kuidas edasi minna, seda tehtud ei ole esialgu".

Ta tunnistas, et praegu on kõik väga segane ja konkreetsust pole ka selles osas, millisel kujul hakkab tasuta ühistransport järgmise aasta teisest poolest toimima. Selget sõnumit ei ole saadud ka maanteeametilt.

Harjo märkis, et maakondlikust tasuta ühistranspordist rääkides on esimese hooga kommertsliinid täielikult välja jäetud. "Ehk siis kui avalikel liinidel hakkaks tasuta sõit kehtima, siis kust mujalt kommertsliinid oma ülalpidamiskulu saavad, kui mitte piletitulust. Ehk see eeldab piletite müümist ja see osa ei oleks inimestele tasuta," tõi ta välja.

Teiseks ei saa Harjo sõnul alatähtsustada rongiliiklust, sest kui hinnatundlikud inimesed kolivad rongilt bussi peale, siis rongide veomahud vähenevad.

Kolmanda küsimusena tõi ta välja, et kui maakondades saab tasuta sõita, mis saab linnatranspordist - kas maakonnainimene, kes tasuta linna sõidab, peab Tallinnas, Tartus, Pärnus või teistes linnades bussisõidu eest edaspidigi maksma?

"Nii et tegelikult ma ütleks, et hetkel on natuke liiga vara rääkida, liiga palju on muutujaid, mida ennustada on väga raske," tõdes Harjo.

Saue valda tasuta busside plaan ei vaimusta

Saue vallavanem Andres Laisk rääkis, et Saue vald on orienteerunud rongitranspordi toetamisele ja liikunud selles suunas, et vallasisene rongisõit oleks tasuta.

"Eks see mõnevõrra lööb meie plaanid siin sassi ja peame nüüd uuesti otsa vaatama, mida nüüd jagame või ei jaga. Meie huvi kindlasti on mitte tasuta bussitransport, vaid piisavalt tihe ja etteveoliinidena toimiv bussitransport," lausus ta ja lisas, et vald ei vaeva tasuta bussisõidu teemaga enne pead, kui riik on andnud oma kavatsuste kohta selge sõnumi.

Tallinna transpordiametiga on Sauel olnud hea koostöö, nii et vald kompenseerib Tallinna linnale osa linnaliinibusside dotatsioonist.

"Kui tõesti tehakse nii, et lihtsalt olemasolev transpordivõrgustik jääb bussiliinide osas samaks, aga asendatakse lihtsalt tasuta liinidega, siis see minu meelest ei ole mõistlik," ütles Laisk.

"Siin tekib ka probleem, et meil näiteks läbib valda terve hulk kommertsliine, mis täna kenasti töötavad ja on ka kasutatavad, siis me moonutame turgu. See on ebaaus konkurents erasektoriga, suretame erasektori kõrvalt välja," lisas ta.

Kiili vallavanem: keskendumist vajavad hoopis teised teemad

Kiili vallavanem Aimur Liiva arvas, et tasuta bussisõit ei muudaks nende vallas midagi, kuid ta suhtus tasuta sõidu ideesse negatiivselt.

"Ma ei leia, et see oleks jätkusuutlik ühestki otsast ja Harjumaa jaoks on see väga problemaatiline, sest meil on ka kommertsliinid," osutas temagi probleemile. "Kui me võtame piletitulu kokku, siis see osa, mis Harjumaalt ära kukub, on täiesti märkimisväärne, selle peab ju keegi kokkuvõttes kinni maksma".

Tallinnaga Kiili praegu bussiliinide osas koostööd ei tee. Maakonnaliin number 116 alustab küll sõitu Balti jaamast ja marsruut kulgeb kuni Kiili valla lõunaosani, kuid Liiva sõnul kehtib neil õpilastele sooduskaart ja täiesti tasuta ei saa sõita keegi, sest seda ei peeta ka mõistlikuks.

"Tasuta ühistransport kõlab halvasti ja hirmutavalt. Kõik asjad maailmas peavad olema jätkusuutlikud ja see ei ole kindlasti see asi, mida oleks hetkel vaja, me peaks selles valdkonnas hoopis muude teemade peale mõtlema," nentis Kiili vallavanem, kelle sõnul on tegu puhtalt poliitilise otsusega.