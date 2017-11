Michal: oma kõikvõimsust ümber lükkama olen viimane

Kui tõsine on isikute tasandil vastuolu Kristen Michali ja Hanno Pevkuri vahel?

Just isikute tasandil meil erimeelsusi ei ole minu hinnangul. Mures erakonna pärast ei ole midagi ainuomast ja isiklikku, samuti soovis võita 2019, et vasakule libisev riik otseks pöörata.

Millal te omavahel viimati nelja silma all kohtusite ja mida arutasite?

Ei mäleta.

Kas Hanno Pevkur on täna parim valik Reformierakonna juhiks või on erakonna sees paremaid valikuid?

Valimisi ei ole. Erakonnal on esimees olemas.

Kas olete arutanud Siim ja Kaja Kallasega, et Kajast võiks saada järgmine erakonna esimees?

Esimehevalimisi ei ole, mida siin arutada?

Olete mitmel pool öelnud, et Tallinnas tegi Reformierakond Teie juhtimisel palju parema tulemuse kui erakond üle-eestiliselt. Sellest võib välja lugeda teravat kriitikat erakonna juhtide aadressil, et sama ei suudetud mujal?

Sellest tuleb välja lugeda seda, mis öeldud on – tegime Tallinnas meeskonnaga, kuhu palusime appi Kallase, Pevkuri, Ligi, Paeti ja paljud teised, väga hea tulemuse. Suurema kui kõik küsitlused ette ennustasid. Kaks kolmandikku erakonna kasvust tuli ühe kolmandiku piirkonnast. Oli au olla osa sellest meeskonnast ja selle mootorist. Eraettevõttes makstaks preemiat, poliitikas piisab sõnadest – aitäh meeskond, kõva töö.

"Kui keegi arvab, et inimeste Kuule sõit lavastati minu keldris, siis nii oli. Oma kõikvõimsust ümber lükkama olen viimane."

Kui Reformierakond läheb Pevkuri juhtimisel riigikogu valimistele, siis kas see tagab võimalikest parima valimistulemuse?

Erakond läheb valimistele esimehe juhtimisel, teisiti ei ole mõeldav. Avalikkuses on näha muret, kas suudame vasakpoolseid 2019. aastal võita. Võit tuleb sisuliste ideede, hea ning ühtse meeskonnaga.

Kohalike valimiste kampaania ajal oli näiteks tehniline tugi erakonnas suur probleem. Olen oma hinnangu otse Hanno Pevkurile öelnud, selle omavahel arutamiseks on olemas erakonnas juhatus või volikogu.

On arvatud, et Hanno Pevkuri seos nn kilekotirahaga lekkis ajakirjandusse Teie kaudu.

Lollus, ei.

Postimehe üldnumber on 666 2202 . Palun valige sellel, paluge austatud peatoimetaja Lauri Hussarit. Ta on ka raadios öelnud, et see oletus on vaimukas, kuid vale. Aga see ei takista selle levimist, seega kui keegi arvab, et inimeste Kuule sõit lavastati minu keldris, siis nii oli. Oma kõikvõimsust ümber lükkama olen viimane.