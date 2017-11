Prozes on juhtinud kümnete tuhandete töötajatega USA gigaettevõtteid, mille käive ulatus miljarditesse. Ja kuigi tal on Kanada ja USA kõrval ka Eesti pass, ei teata temast siin praktiliselt midagi, vahendas "Pealtnägija".

Andrew Prozese kinnitusel on tema tegelik nimi Andreas, kuid Põhja-Ameerikasse saabudes sai sellest just Andrew.

Prozese vanemad, Konstantin ja Salme sattusid sõja eest Rootsi poole põgenedes hoopis Saksamaale töölaagrisse, kus abiellusid. 1946. aastal sündis Andreas Prozes.

Pere emigreerus 1948. aastal Kanadasse, kus Eesti väljarändajad rajasid keset Ontario metsi Rolphtoni küla. Nagu paljud teised sai isa tööd kohaliku hüdroelektrijaama ehitusel. Prozese sõnul oli elu seal väga raske.

Pärast selle jõujaama valmimist sai isa tööd Niagara Fallsi hüdrojaama juures ja viielapseliseks paisunud pere kolis sinna. Eestlaskond killustus ja assimileerus, kunagine eesti küla Rolphton on täna sisuliselt kummituslinn.

Prozes tõdes, et kuigi tema isa ei tahtnud, et lastest saaksid kanadalased, ei rääkinud ta pärast kooliminekut enam kunagi eesti keelt.

"Kui ma läksin kooli, siis ma ei osanud üldse inglise keelt. Pärast seda, kui ma läksin kooli, ei rääkinud ma enam kunagi eesti keeles. Siiani, kui inimesed räägivad eesti keeles, ma saan justkui aru, mida nad ütlevad ja ma soovin, et oleksin seda rohkem elus hoidnud, kuid minust sai tegelikult kanadalane," rääkis ta.

Miljonäriks ja suurfirmade tippjuhiks

Vanematelt pärinud ajupotentsiaali ja töötahte abil murdis värske kanadalane end tagasihoidlikest tingimustest ülikooli, kus õppis arvutiteadust ja majandust.

1964. aastal ostis Prozes endale esimese Mustangi, asutas IT-firma, mille müüs hiljem hiigelkasumiga IBM-ile ja oli juba 33-aastaselt miljonär, kes võis endale lubada lossi mõõtu maja.

Algselt keeleoskamatust poisist sai Kanada üks tuntumaid tippjuhte, kes ühel hetkel tüüris näiteks suurimat lehekontserni. "Mulle andsid aru 13 päevalehte ja ma jumaldasin seda. See oli Kanada suurim lehekontsern," märkis ta.

Järgmine teetähis oli maailma suurimaks tõusnud juriidilist taustainfot pakkuva firma LexisNexis tegevjuhi koht, millele järgnes rida juhitoole sama kaliibriga ettevõtetes. Jutt on firmadest, mille käive on suurem kui mõne väikeriigi eelarve.

"Ma ei tea ühtegi teist eestlast, kes oleks ärimaailmas sellise kapatsiteediga või sellisele tasemele või tippu jõudnud. Sõna otseses mõttes sõjapõgenikud Eestist, kes töötasid ennast ise Kanadas ja Ameerika Ühendriikides üles, et sealt kasvab välja nüüd inimene, kes ühel hetkel on Ameerika mõttes absoluutne tippjuht. Ja siiamaani on ta see tippjuht," rääkis Andrew Prozese sõber ja äripartner Taavi Kotka.

Lisaks New Yorgis ühes jõukamas elurajoonis Greenwichis asuvale kodule on Prozesel maja Kanadas ja kaks lõunaosariikides. "Me veedame umbes 60 päeva New Yorgis, võib-olla 50 päeva Atlantas ja 30 päeva Torontos. Ülejäänud aja me veedame Miamis või reisides," selgitas ta.

Prozese nimi aitab avada eestlastele palju uksi

Andrew Prozes oli endale Ameerikas juba nime teinud ja soliidses vanuses, kui taasavastas endas eestlase geeni. Pärast seda on ta oma mõjuvõimuga aidanud eestlastel Ameerikas kõvasti uksi avada.

"Kui me räägime näiteks Eesti äridelegatsioonide külaskäikudest New Yorki, peaministri visiidist New Yorki, siis selleks, et saada seal kõrgetasemelisi kohtumisi, tõesti kohtuda absoluutsete tippudega, levitada Eesti sõnumit või neid ideid, mis meil siin tekkinud on, siis tema nimi loeb. Tema nimi avab uksi, tema nimega saab tipule lähedale," kinnitas Taavi Kotka.

Kotka ja Prozes kohtusid viis aastat tagasi president Toomas Hendrik Ilvese korraldatud Eesti sõprade üritusel ja jagasid ära, et on koguni kauged hõimlased. Nüüd on nad mitmesse firmasse koos investeerinud.

Mõte saada Eesti suursaadikuks

Ehkki Prozes jääb tagasihoidlikuks, saavad vähesed öelda, et on võõrustanud president Barack Obamat. Nimelt külastas endine USA president Prozeste kodu Atlantas.

"Ta lihtsalt tuli läbi ja ütles tere ja tänas mõne asja eest, mida me olime teinud," rääkis Prozes.

Tegelikult toetasid Andrew ja tema abikaasa Laura Heery Prozes viimases presidendikampaanias märkimisväärsete summadega demokraatide kandidaati Hillary Clintonit. Nende Atlanta kodus toimus mullu augustis rahakogumisüritus, mille osavõtumaks algas 33 400 dollarist ja sisaldas kohtumist ametis oleva presidendiga.

"Mul oli viimaste valimiste ajal üks soov, see oli pigem soov näha, kas ma võiksin saada Eesti suursaadikuks. See on üks põhjustest, miks president Obama meil käis, et ma saaksin paremini aru, kas saaksin seda teha. Aga siis ma mõistin, et ma ei oleks õnnelik, kui loobuksin ettevõtlusest, kõigist oma tegevustest ning läheksin Eestisse elama," rääkis ta, kinnitades, et mõtles sellele tõsiselt.

Investeeringud Eesti start-up'idesse

Kui raskemas kaalukategoorias on koostöö presidentidega või saadiku ambitsioonid, siis väike ent konkreetsem näide on, kuidas Prozes spondeeris Kadrina koori sõitu New Yorki. Üks kontsert toimus tema elutoas.

Atlantast pärit arhitekti haridusega Laura on Andrew teine abikaasa. Naine, kes polnud varem Eestist kuulnud, on nüüd lummatud riigi ajaloost, kultuurist ja loodusest.

Ta tõi välja, et kuigi abikaasa amerikaniseerus, valis ta valdkonna, mis kattub Eesti tänase profiiliga. "Tema valdkond puudutab isikutunnistust, autentimist, pettustevastast võitlust, mobiilipangandust ja nii on ka Eesti puhul. Ja kuidas ta jõudis sellesse valdkonda, mis justkui kuuluks sellele riigile. Ma arvan, et seal on midagi tegemist DNA-ga," naeris naine.

Viimastel aastatel on Prozes nihkunud suurfirmadest pigem idufirmade maailma, muu hulgas on ta investeerinud Eesti start-up'idesse.

Prozese firma, mis haldab enamust pere investeeringutest, kannab eestlase jaoks tuttavliku kõlaga nime – Taevast.

Kaudne osaline terrorismivastases võitluses

Nii ootamatu kui see pole, on Prozes omal moel osaline terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

"Mind teeb väga kurvaks see, et maailmas on noori inimesi, kes tunnevad, et neis on nii palju kibestumust ja viha, et nad lähevad ja tapavad süütuid inimesi. See on äärmiselt kurb ja murettekitav ja paneb mind muretsema mu pere ja lastelaste pärast," rääkis Prozes.

Nimelt arenes taustainfo pakkumine edasi teenusteks, mille sisu on lihtsalt öeldes eraldada pahad poisid headest. Näiteks on Prozese hetkel üks suurim investeering firma Payfone, mis võimaldab kontrollida telefoni kasutaja isikusamasust.

"Inimesena, kes on olnud seotud andmete kogumise ja avalikustamisega selleks, et tabada halbu inimesi, olgu nad terroristid, rahapesijad või muud. Jah, võib öelda, et ma olen seotud selle võitlusega. Jah. Ja ma usun sellesse, ma arvan, et osalt sellepärast, et mu perekonnal oli nii suur janu vabaduse järele. Sellepärast nad lahkusid Eestist. Ja ma arvan, et ma kasvasin üles januga vabaduse ja õigusriigi järele," arutles Prozes.

71-aastane Andrew Prozes ei mõtlegi loorberitele puhkama jääda. "Ma arvan, et ma töötan sama kõvasti kui igaüks, keda ma tean. Mitte sellepärast, et ma pean või miski kannustab mind, vaid sellepärast, et ma naudin seda. Ma naudin millegi saavutamist," kinnitas ta.

Muu hulgas on Andrew Prozes Ameerika vanima inimõiguste organisatsiooni Freedom House nõukogus, mis hiljuti avaldas raporti maailma internetivabadusest, milles olid kõige vabama riigi kohal Eesti ja Island.