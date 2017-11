Sisserände töörühm jõudis kompromissini, sisu ministeerium ei avalda

„Töörühma ettepanekute esitamine on alles algus, ka kõik poliitilised erakonnad peavad need ettepanekud läbi töötama, sest peame saavutama laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe,“ ütles siseminister Andres Anvelt.

Ministeeriumi pressiteates sõnastas töörühma juht, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus saavutatu nii:„Kokkuleppimisel on need kriteeriumid, mille alusel arvatakse osa töörändega Eestisse saabuvatest inimestest piirarvu alt välja. Lisaks on töörühmas arutatud seda, kas ja kui palju tuleks muuta lühiajalise töötamise kestust seniselt maksimaalselt üheksalt kuult pikemaks.“

