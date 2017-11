Uuringust selgus muu hulgas, et üle poole kuriteo ohvritest peab õiguskaitsesüsteemi küll usaldusväärseks, kuid tulevikus peaks rohkem tuge pakkuma vastavalt kannatanu vajadustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabatahtliku tugiisiku roll oleks ohvri nõustamine keerulisel hetkel.

Peaprokurör Lavly Perling võrdles seda süsteemi Kaitseliidu ja vabatahtlike pritsumeestega. Ta avaldas lootust, et ühiskonnas on piisavalt vabatahtlikke tugiisikuid.

"Ta väga sageli vajab lihtsalt tuge. Sellel õhtul, kui ta on kannatanu, ta vajab, et keegi patsutaks talle õlale ja ütleks, et sa oled nüüd vägivallast eemal, lähme edasi, homme otsime sulle professionaalide juurest abi. Homme leiame psühholoogi ja homme käime kohalikus omavalitsuses, kes saab sind aidata. Me usume sellesse süsteemi," selgitas Perling.

"Kannatanu tegelikult on psühholoogiliselt häiritud. Ta on katki, tema teadmistepagas võib olla erinev, nii juriidikast kui ka riigi õigusabist. Kui menetluse kõrval käib temaga kaasas inimene, kes tunneb seda valdkonda ja see ei ole uurija ega prokurör, siis sellest oleks väga väga palju abi," märkis PPA peadirektor Elmar Vaher.