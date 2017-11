Aasta läheneb lõpule ja traditsiooniliselt on alanud Raadio 2 aastahiti valimine. Juba 24. korda toimuvat üritust korraldav R2 lubab, et aastahiti hääletus kestab igavesti.

Läbirääkimiste käigus on tööandja esindajad kommentaaridest loobunud, kuid enne läbirääkimisi ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, et mõistagi pole ka nemad huvitatud sellest, et asi jõuaks streigini.

"Läbirääkimiste aluseks on olnud põhipalga tõus arvestusega, et tapamaja töötajate praegu kättesaadav umbes 750-eurone töötasu tõuseks 1100-1200 euroni," ütles Rakvere lihatööstuse töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi.

Rakvere lihakombinaadi töötüli lahendamise läbirääkimistel toimus kolmapäeval järjekordne voor, kus osalesid ka ametiühingute keskliidu esindajad. Kuigi pooled loodavad jõuda töötüli lahenduseni enne uue tööseisaku korraldamist, annab ametiühingutele võimaliku streigi puhul lisatuge teadmine, et neile on toetust avaldanud rohkem kui 30 riigi ametiühingud.

