Rail Balticu rajamiseks loodud kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail tegevjuht Baiba Rubesa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Rail Baltic on Euroopa Liidu prioriteetne taristuprojekt ning selle rahastamisega EL-ist ei peaks probleeme tekkima.

Kõige olulisem on Rubesa sõnul see, et me ise ettevalmistustöödega graafikus püsiksime. Lähinädalatel kuulutatakse välja projekteerimishange ning võimalikel osalejatel on võimalik ettevõtte koduleheküljel projekteerimise põhialustega ka tutvuda.

"Me paneme selle aasta sees paika projekteerimise põhialused kogu raudtee ulatuses. Lähemate nädalate jooksul avalikustatakse esimeste lõikude projekteerimishanked - üks Eestis, üks Lätis, üks Leedus, et hankel osaleda. Eesti lõik on Pärnu ja Rapla vaheline. See sünnib järgmise mõne nädala sees," ütles Rubesa.