Vabaühenduste Liidu EMSL juhataja Maris Jõgeva ütles kolmapäevases "Foorumis" puhkenud vaidluse kohta, et EKRE esimees Mart Helme valetab, kui ütleb, et katuseraha on kõige läbipaistvam rahastamise viis.

Kolmapäeva õhtul läks ETV saates "Foorum" tuliseks vaidluseks IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi ja EKRE esimehe Mart Helme vahel seoses katuserahade jagamise teemaga.

"Helir, ära valeta! Ma ei lase sul rääkida. Inimene valetab päise päeva ajal!" ägestus Helme Seederi kriitika peale EKRE katuserahade küsimuses.

Vabaühenduste Liidu EMSL juhataja Maris Jõgeva sõnul oleks ta tahtnud lõpuni kuulata, mida Seederil öelda oli.

"Ma ei kuulnudki, sest kuulsin seda, et ta valetab. Aga mis see vale on, selleni me ei jõudnud. Ma arvan, et Mart Helme valetab selle kohta, kui ütleb, et katuseraha on kõige läbipaistvam rahastamise viis üldse. See on kindlasti vale," kommenteeris Jõgeva "Ringvaates".

Jõgeva hinnangul tahtis Seeder tõenäoliselt rääkida tänavu suvel meedias kajastatud EKRE fraktsioonijuhi Martin Helme kirjast erakonnakaaslastele katuserahade kohta.

Jõgeva selgitas, et Helme kirjeldas kirjas, kuidas EKRE sai 300 000 eurot ja lisaks veel 100 000, mille Keskerakond lubas presidendivalimiste aegsete lubaduste elluviimiseks.

"Aga seal oli märge juures, et ärme sellest väga palju räägi. /.../ Need on need hästi "läbipaistvad" katuserahad," lisas Jõgeva.

"Oleks tahtnud kuulda, mida on Seederil öelda. Võib-olla tal oleks olnud midagi väga olulist öelda selle kohta, kuidas see katuserahastamine on vale ja kuidas selline mäng tuleks lõpetada. Muidu me kuuleme kogu aeg seda retoorikat, kuidas riigikogu liikmed leiavad aasta lõpus meelepäraseid vajalikke projekte ja katsuvad riigieelarvest leida raha nende projektide toetuseks, et see on kõige õilsam käitumise viis ja see on viis, kuidas ainult on võimalik Eesti elu edendada," selgitas Jõgeva.

Jõgeva sõnul ootaks ta seoses katuserahadega seda, et riigikogu liikmed oleksid poliitikakujundajate ja riigi raha kasutajatena justkui strateegid, kes vaatavad, kus on probleemid ning lahendavad need ära.

"Aga see ei saa toimida nii, kui igaüks on selle riigi rahakoti ümber nagu kratid, et kuidas ma saan endale kuskilt midagi krabada ja kellel rohkem jõudu peale jääb, saab n-ö oma kodukohta rohkem viia. Selline rahastamine ei ole läbipaistev. Jah, me võime näha neid nimekirju, missugune erakond on missugustele kohalikele omavalitsustele või objektidele igal aastal kingituse teinud, aga teistpidi me ei tea, miks just nendele, millised kokkulepped seal taga võivad olla," rääkis Jõgeva.

"Senikaua, kuni riigikogu liikmed tegelevadki poliitikakujundamisega sellisel moel, et ootavad, et aasta lõpus on see võimalus, kus ma saan väikese tükikese tuua ja kellelegi viia ja et see ongi poliitikategemine, ei pane keegi oma jõudu sellele, et päriselt lahendada neid probleeme, mis Eestis on," märkis ta.

Helme: Seeder ja IRL võtavad ainult tühje poose

Helme ägestus "Foorumis" selle peale, et Seeder kritiseeris EKRE-t katuserahade küsimuses.

Helme ütles, et katuserahad on kõige läbipaistvamad rahad üldse ja süüdistas Seederit valetamises.

"Helir, ära valeta! Ma ei lase sul rääkida. Inimene valetab päise päeva ajal!" reageeris Helme.

"Sina - Seeder ja IRL - võtate ainult tühje poose, nagu praegugi aktsiisidega, tegelikult ei tee midagi, lasete ainult saba jalgevahel minema," lisas ta.

Saatejuhi korralekutsumisest mehed ei hoolinud.

