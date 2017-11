Tallinn vaidlustab konkurentsiameti ettekirjutuse jäätmeveo tasude kohta

Tallinn otsustas vaidlustada konkurentsiameti ettekirjutuse, mille järgi on linnaasutus Tallinna Jäätmekeskus lisanud vahendatava jäätmeveo teenusele põhjendamatult suure juurdehindluse. Abilinnapea Züleyxa Izmailova kinnitusel pole selge, kuidas on konkurentsiamet arvestanud, et Tallinn lisab hinnale 40 protsenti.

Konkurentsiameti teatel ostab Tallinna Jäätmekeskus eraettevõtjatelt prügiveo ja -käitlemise teenust sisse ning müüb seda tarbijatele edasi. Arvestades konkurentsiolukorras tegutsevate ettevõtjate samalaadseid kulusid ja keskmist kasumlikkust, ei tohiks vahendatavate teenuste hinnale lisada üle 15 protsendi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konkurentsiameti kinnitusel on Tallinn lisanud teenuse hinnale ligikaudu 40 protsenti.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova ütles, et pärast teisipäevast arutelu otsustas linnavalitsus ettekirjutuse vaidlustada.

"Selge on see, et klientidele pakutakse teenust peaaegu kolm korda odavama hinnaga kui teised jäätmekäitlusfirmad. Tekib küsimus, et kuhu veel. Ja samas on keskkonnaministeerium kehtestamas uut hinnakirja prügiladestamisele ja hinnad tõusevad kaks korda," kommenteeris Izmailova.

Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse liikme Argo Luude kinnitusel võrdleb Tallinna linn prügikonteinerite tühjendamise tasusid kõrvutades pirne ja õunu, mida objektiivselt võrrelda ei saa.

Jäätmekäitlejad on veendunud, et Tallinn rikub seadust mitmes punktis.

"Kui me täna loeme seda konkurentsiameti otsust, siis näeme, et linn on sisuliselt võtnud juba pikemat aega vähemalt 40 protsenti kõrgemat hinda kui tohiks võtta, see on ju ennekuulmatu. Nüüd, kui me vaatame õiguskantsleri kirja, siis seal on kirjas, et hinnad peab kehtestama linnavolikogu, mitte linnaamet," rääkis Luude.

Ta tuletas meelde, et lisaks konkurentsiametile on Tallinna jäätmekorralduse ebaseaduslikkusele tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler ning esimese astme kohtuotsus prügiveo kohta Tallinna kesklinna piirkonnas on samuti jäätmekäitlusfirmade kasuks.

Abilinnapea kinnitusel saadetakse õiguskantslerile linnapoolne selgitus juba lähipäevil.