ERR Londonis | Analüütik: May võib Brexiti poliitika pakkumisega hätta jääda

Euroopa Liit ootab Suurbritannialt lähiajal liidust lahkumise arvega nõustumist, et Brexiti kõnelustega edasi liikuda. Briti peaminister Theresa May on aga kõneluste tupikseisust väljaviimisega raskustes, otsides lahendust, mis sobiks nii kodus kui ka Brüsselis.

"Aktuaalne kaamera" rääkis Londonis inimestega Brexitist ning neilt oli kuulda palju halbu sõnu ning pettumust oma poliitikutes ja iseenda tehtud valikutes.

"Õhus oli entusiasmi ja rahvuslikku tunnet, et Brexit on midagi head. Aga Boris Johnson valetas kõigile ja andis aluseta lubadusi, me ei saanud sellest silmakirjalikkusest aru," rääkis Sangi Shaema.

"Ma tegelen muusikaga ja praegu on nii, et tuleb lihtsalt rongile minna ja esinema minna, võib-olla varsti on vaja tööluba selleks, et mandrile minna, see on õudusunenägu," kommenteeris Rob.

"Ta ei tea, mida ta teeb (Theresa May). See on kohutav otsus ja halb asi," märkis Carl.

Taksojuht Tom kardab aga just seda, et rahvast hirmutatakse ja lõpuks Brexitit ei tulegi.

"Kõigil, kel on arvamus Brexiti kohta ja kes tahavad EL-st lahkuda, nende suu pannakse kinni neoliberaalse poliitkorrektse maffia poolt. Nad nimetavad sind rassistiks. See on naeruväärne," rääkis Tom.

Peaminister Theresa May konservatiivne partei on Brexiti küsimuses lõhki. Konservatiivse mõttekoja ResPublica juht Phillip Blond ütles, et konservatiivid võivadki selge Brexiti poliitika pakkumisega hätta jääda.

"See tähendab ilmselt valimisi, mis omakorda tähendab, et Brexitist kujuneb nende valimiste keskne küsimus. See võib tähendada, et Suurbritannia avalik arvamus muutub ja Brexitit järsu Brexiti tähenduses ei tule," selgitas Blond.

Tema sõnul hakkavad avalikule arvamusele mõju avaldama ka majandusprobleemid. Majandusanalüüse ilmub palju, näiteks London School of Economicsi teadurid avaldasid hiljuti analüüsi hinnatõusu kohta.

"Toidu hind on tõusnud järsult võrreldes ülejäänud Euroopaga, see on otseselt naela odavnemise tagajärg, mis juhtus pärast referendumit. Pikaajaline mõju ei ole veel avaldunud, sest seadusandlus ei ole veel muutunud," rääkis teadur Josh de Lyon.

Brüssel ootab Londonist sõnumit veel enne jõule toimuvaks Euroopa Liidu ülemkoguks.