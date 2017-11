Õhutemperatuurid püsivad järgneval neljal päeval ööpäevaringselt plusspoolel, ilm on tuuline ja sajune, ent muutub soojemaks.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm. Vastu hommikut hakkab saartel sadama lörtsi ja vihma. Kagutuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel kuni +3 kraadi.

Neljapäeva hommikul on Ida-Eestis pilves selgimistega ja sajuta ilm. Lääne-Eestis on taevas pilves. Saartel tuleb lörtsi ja vihma, mandril sajab lund. Tuul puhub kagust 5-12, puhanguti 13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on mandril 0 kuni -3, saartel +1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Saartel sajab vihma ja lörtsi, mandril lund ja lörtsi, kohati on ka vihma. Õhtupoolikul jäävad sajuhood harvemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel kuni +6 kraadi.

Reede öösel sajab mitmel pool vihma, sisemaal tuleb ka lörtsi ning puhub väga tugev kagutuul. Reede päeval jätkub kohatine vihmasadu, õhtul muutub see laialdasemaks ja tihedamaks. Lõunatuul nõrgeneb veidi ja puhangud ulatuvad rannikul 14 m/s.

Laupäeva öö on vihmane, päeval aga on sajuvõimalus väike. Öösel lõõtsuv tugev kagu- ja lõunatuul pöördub hommikul edelasse ja nõrgeneb.

Pühapäeval öösel sajab lörtsi ja vihma, päeval põhiliselt vihma ning ilm püsib tuuline.

Esmaspäev kostitab meid samuti lörtsi ja vihmasajuga, ent tuul jääb nõrgemaks.