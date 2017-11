Prantsuse võimud esitasid Vene miljardärile süüdistuse

Vaid mõni tund varem oli Moskva tema vahistamise vastu protestinud.

Kerimov peeti kinni esmaspäeval lennuväljale saabudes. Teda küsitleti kahe päeva vältel seoses luksusvillade ostutehingut puudutava väidetava maksudest kõrvalehiilimisega.

Praegu on ta vabastatud rangetel tingimustel, mis hõlmavad muu hulgas passi loovutamist ja viit miljonit eurot kautsjonit. Riigiprokurör Jean-Michel Pretre sõnul on piiratud ka tema liikumist.

Uurimisele lähedane allikas rääkis AFP-le, et süüdistuse kohaselt olevat Kerimov varjanud maksuvõimude eest kümneid miljoneid eurosid, kui ta vahendajate kaudu Rivieras luksuslikku kinnisvara soetas.

Vene valitsus kutsus tema kinnipidamisega seoses välja Prantsuse asesuursaadiku ja seadusandjad kiitsid heaks resolutsiooni, milles nimetati Kerimovi vahistamist 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni rikkumiseks.

"Tema senaatori staatus ja tõsiasi, et ta on Vene kodanik, tagab, et me mõistagi teeme kõik tema seaduslike huvide kaitseks," lausus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ta rõhutas, et 51-aastasel Kerimovil on diplomaatiline pass, mida ta ilmselt Nice'i saabudes siiski ei kasutanud.

Prantsuse välisministeeriumi esindaja sõnul kehtib Kerimovi diplomaatiline puutumatus vaid ametiülesannete täitmist puudutavate tegude suhtes ja on kohtu otsustada, kas süüdistused on seotud tema ametipositsiooniga.

Ajakirja Forbes andmeil on Kerimov Vene rikaste edetabelis 21. kohal. Tema vara hinnatakse 5,4 miljardile eurole.