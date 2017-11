Riigi üheksa kuu tulud ületasid kulusid

Aasta läheneb lõpule ja traditsiooniliselt on alanud Raadio 2 aastahiti valimine. Juba 24. korda toimuvat üritust korraldav R2 lubab, et aastahiti hääletus kestab igavesti.

Kuressaare kesklinna täna püsti pandud jõulupuu on seekord eriline. Kui aastakümneid nimetati seda Kuressaare jõulupuuks, siis tänavu on tegemist Saaremaaülese, ehk Saaremaa valla esinduskuusega.

2017. aasta eelarves on planeeritud tulude maht koos edasiantavate tuludega 9,48 miljardit eurot ning kulude ja investeeringute maht koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega 9,9 miljardit eurot. Kaheksa kuuga on tulude aastaks kavandatud eelarvest täidetud 61 protsenti ja kulude eelarvest koos investeeringutega 58 protsenti.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014–2020 rakendamisega on ka teiste ministeeriumide tegevuste elluviimine hoogsalt käivitunud. Mõõdetavat mõju on oodata peamiselt alates 2018. aastast.

Välistoetustest on selle aasta jooksul tegevusi ellu viidud 326,5 miljoni euro eest. Sellest kõige suurema mahuga tegevused on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil ning maaeluministeeriumil.

Tööjõu- ja majandamiskulude maht oli möödunud aasta üheksa kuu kuludest 30,1 miljoni euro võrra ehk kolm protsenti suurem. Septembri lõpu seisuga on tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest kasutatud 63,9 protsenti, mis on ootuspärane, kuna Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine alates juuli algusest toob kuni aasta lõpuni kaasa kulude suurenemise – 2017. aasta eelarvesse on planeeritud 60,7 miljonit eurot eesistumisega seotud tööjõu- ja majandamiskuludeks.

Riigiasutuste investeeringute kogumaht kasvas 22,7 protsenti võrreldes eelmise aasta septembri lõpu mahuga. 2017. aasta eelarvesse on riigiasutuste investeeringuid planeeritud 330,8 miljonit eurot, millest ligi poole moodustavad maanteede, transpordivahendite, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning muud investeeringud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarves. Riigiasutuste investeeringute eelarvest on üheksa kuuga kasutatud 75,5 protsenti.

