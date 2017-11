Õunakasvataja Mulgi Õuna ubinad olid algselt müügis "Kuldreneti" ning seejärel "Reneti" nime all, kuid need ei sarnane ühegi Eestis tuntud renettõunaga ning sellist õuna pole ka Polli aiandusuuringute keskuse 400 õunasordi seas.

Silmatorkavalt hea välimusega õunad ilmusid kaubanduskeskustesse müüki hinnaga 2,99 eurot kilo sel kuul, kandes esmalt silti "Kuldrenett" ning praeguseks asendunud nimega "Renett", kuid kummalgi juhul ei ole tegu eestlastele hästi tuntud õunasordiga "Liivi kuldrenett", kirjutab Maaleht.

Samuti ei sarnane õunad mõne muu Eesti aedades levinud renetirühma kuuluva õunasordiga, ehkki õunte päritolumaaks on märgitud Eesti.

Kuna algul kandsid sildid õunakottidel "Kuldreneti" nime, äratasid need Lõuna-Eesti kauaaegse õunakasvataja, Halika Õunatalu juhi Lauri Kasvandi tähelepanu, sest juba palja silmaga vaadates oli asjatundjale selge, et "Liivi kuldrenett" see küll olla ei saa.

"Õunakasvatajale on tunda, et selle õunasordi esivanem on Lõuna-Euroopa päritolu, sest selle viljaliha jääb ka toatemperatuuril pikemat aega seistes mahlaseks, kuid Eesti õun muutub jahuseks," ütles Kasvand.

Tema hinnangul pole tegemist Eestis kasvanud õuntega, vaid need on tegelikult sisse veetud mõnest lõunapoolsemast riigist.

Et kaitsta tarbijat ja Eesti õunakasvatajaid, andis Halika Õunatalu vale sordinime all müüdavast õunast teada põllumajandusametile ning taotles ka eksperdi kaasamist, tuvastamaks, mis sorti õun see ikkagi on, pärast seda asendus Kasvandi sõnul kaupluses pakendil olev "Kuldrenett" sõnaga "Renett", kuid ka see ei ole õunasort.

Mulgi Õuna turustatavaid renettõunu hindas ka Eesti maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse õunviljaliste geneetilise ressursi spetsialist Kristine Volens, kes samuti kinnitas, et tegu ei ole "Liivi kuldrenetiga".

"Polli geneetilise ressursi kollektsioonis on üle 400 õunasordi ja -aretise, kuid mitte selliste omadustega õuna," nentis ta.

Mulgi Õuna üks omanikest Paavo Otsus ei soostunud Maalehele õunasordi nime avaldama, kuid märkis, et see on prooviks aretatud ristandsort, mida Eestis on piiratud koguses.

Eesti maaülikooli sordivaramus seda õunasorti Otsuse sõnul ei ole ning sordi nime ei saa avaldada seetõttu, et õunad on läbi vahendaja kokku ostetud ning sordinime saladuses pidamine on tingitud selle sordi konkurentsieelisest.