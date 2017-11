Aasta läheneb lõpule ja traditsiooniliselt on alanud Raadio 2 aastahiti valimine. Juba 24. korda toimuvat üritust korraldav R2 lubab, et aastahiti hääletus kestab igavesti.

Kuressaare kesklinna täna püsti pandud jõulupuu on seekord eriline. Kui aastakümneid nimetati seda Kuressaare jõulupuuks, siis tänavu on tegemist Saaremaaülese, ehk Saaremaa valla esinduskuusega.

Jürgenson tõdes, et esialgu on selline tegevus ühistule kulukas ning raha selleks võetakse remondifondist, kuid mahajäetud ja tühjalt seisvad korterid on ühistule hoopis suurem probleem.

"Esialgu sõlmib ühistu üürilepingu neljaks kuuks. Kui on näha, et uued elanikud kolivad sisse, alustavad remondiga, maksavad arved, siis teeb ühistu ettepaneku elanikel korter ühistult ise sama summa eest välja osta. Lisaks vabastab ühistu elanikud remondi tegemise ajaks ehk kaheks kuuks kommunaalmaksete tasumisest," rääkis Jürgenson.

