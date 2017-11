Eesti sisepoliitikasse naasta plaaniv Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas kinnitas ERR-ile, et erinevad inimesed, sealhulgas Kristen Michal on temaga rääkinud, et ta võiks kandideerida Reformierakonna juhiks.

"Erakonna juhiks kandideerimisest on vara rääkida, sest meil ei ole hetkel valimisi tulemas. Küll aga tunnistan, et erinevad inimesed, sh Kristen Michal, on minuga sel teemal rääkinud, et võiksin kandideerida. Aga seda on räägitud praktiliselt iga kord, kui meil valimised on toimunud," ütles Kallas ERR-ile.

Kallase sõnul kandideerib ta kindlasti järgmistel riigikogu valimistel, mille järel on ta valituks osutumisel valmis kaasa lööma ka valitsuse töös.

"2019. aasta valimistel kavatsen kandideerida riigikokku ja tulla tagasi Eestisse. Kui osutun valituks, siis oleksin hea meelega nõus lööma kaasa ka valitsuse tegevuses. Sellisel juhul Euroopa Parlamendi valimistel ei kandideeri, kuigi pean tunnistama, et siinne töö mulle väga meeldib," tunnistas Kallas.

Eilne Postimees kirjutas, et Reformierakonnas on endiselt üleval sisemine vaen erakonna esimehe Hanno Pevkuri ja viimati samuti sellele kohale pürginud Kristen Michali vahel. Ajalehe teatel on Michal leppinud, et temast endast erakonna esimeest ei saa, kuid ta tahaks Pevkuri asemele tuua Kaja Kallast.

ERR-i uudisteportaalile kolmapäeval antud usutluses väitis Michal, et ta pole ei Kaja ega ka Siim Kallasega arutanud Kaja Kallase saamist erakonna järgmiseks esimeheks.

"Esimehevalimisi ei ole, mida siin arutada?" küsis Michal retooriliselt.

Hanno Pevkur valiti Reformierakonna esimeheks 7. jaanuaril 2017. Reformierakonna esimehe volitused kestavad kaks aastat ehk esimehe (aga ka juhatuse) valimised peaksid toimuma seega jaanuaris 2019 ehk kaks kuud enne riigikogu valimisi. Seda kinnitas ERR-ile ka erakonna peasekretär Tõnis Kõiv: "Erakonna põhikirjas on kirjas, et erakonna esimehe ametiaeg on kaks aastat ja kui see aeg saab täis jaanuaris, siis nii ka on."

Kaja Kallas on Euroopa Parlamendi liige ja Reformierakonna aseesimees. Reformierakonnaga liitus ta 2010. aastal ja sai 2011. aasta riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal isikumandaadi 7157 häälega. 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel sai Kallas 21 504 häält ning osutus valituks. Europarlamendis kuulub Kaja Kallas Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooni.