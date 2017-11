Poliitikud seaks eeluurimisele kindlad tähtajad

Eelnõu näeb ette kriminaalseadustiku § 22 mitme lõike ja paragrahvide 223 ja 224 muutmise.

"Asja sisu on selles, et selle muudatusega kehtestatakse eeluurimiseks kindlad tähtajad, mis praegu kriminaalmenetluses puuduvad. Alla on kirjutanud kaheksa rahvasaadikut viiest erakonnast. Ja arusaadavatel põhjustel puudub siin IRL-i allkiri, ülejäänud viis on esindatud," märkis reformierakondlane Igor Gräzin.

Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernitsa sõnul püütakse eelnõuga prokuratuuri "tiibu kärpida".

"Prokurörid tunnevad ennast tänases Eestis lausa pooljumalana. Kui prokurör saadab kellegi kohtusse, siis kümnest kaheksa inimest tuleb sealt välja kriminaalkurjategijana. Prokurör võib kriminaalasja lõputult venitada ja sellega inimesi ruineerida. Hiljuti üritas justiitsminister Reinsalu teha peaprokurörile presidendist ja peaministrist kõrgema palga," märkis Ernits.

Tema sõnul on eelnõu sisu lihtne ja selge. "Kriminaalasja ei saa lõputult uurida. Kui etteantud ajaga ei suuda hakkama saada läheb toimik riiulile," ütles Ernits.