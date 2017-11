Aasta läheneb lõpule ja traditsiooniliselt on alanud Raadio 2 aastahiti valimine. Juba 24. korda toimuvat üritust korraldav R2 lubab, et aastahiti hääletus kestab igavesti.

Kuressaare kesklinna täna püsti pandud jõulupuu on seekord eriline. Kui aastakümneid nimetati seda Kuressaare jõulupuuks, siis tänavu on tegemist Saaremaaülese, ehk Saaremaa valla esinduskuusega.

Vaktsineerimisega seoses on lapsevanematel sageli hulk küsimusi. ERR Novaator pani eilse saate “Suud puhtaks” põhjal kokku kümme küsimust ja vastust, mis on abiks lapsevanematele ja kõigile, kelles vaktsineerimise ning autismi teema on tekitanud kaalumiskohti.

Leedu firma on seisukohal, et neile kuuluvad kaubamärgid Pik-Nik ja Pik-Nik Kids, kuid Estover rikub nende kaubamärgiomaniku õigusi toodetega, mis kannavad nime Piknikupulgad ja Hiirte juustu piknikupulgad.

Kohtu arvates on Leedu piimatööstuse kaubamärgid ja Estoveri tähis erinevad nii visuaalselt kui foneetiliselt ning need erinevused on keskmise tarbija poolt kohe märgatavad.

Kohus leidis, et ei pea tuvastama, kas Pik-Nik sõnamärgina on Leedu piimatööstuse üldtuntud kaubamärk või mitte, kuna kohtu arvates puudub nende kaubamärkide ning Estoveri poolt kasutatava tähise sarnasus, mistõttu Estoveri poolt tähise Piknikupulgad kasutamine ei riku Leedu piimatööstuse kui kaubamärgi omaniku õigusi.

