Aasta läheneb lõpule ja traditsiooniliselt on alanud Raadio 2 aastahiti valimine. Juba 24. korda toimuvat üritust korraldav R2 lubab, et aastahiti hääletus kestab igavesti.

Kuressaare kesklinna täna püsti pandud jõulupuu on seekord eriline. Kui aastakümneid nimetati seda Kuressaare jõulupuuks, siis tänavu on tegemist Saaremaaülese, ehk Saaremaa valla esinduskuusega.

Vaktsineerimisega seoses on lapsevanematel sageli hulk küsimusi. ERR Novaator pani eilse saate “Suud puhtaks” põhjal kokku kümme küsimust ja vastust, mis on abiks lapsevanematele ja kõigile, kelles vaktsineerimise ning autismi teema on tekitanud kaalumiskohti.

Eesti sisepoliitikasse naasta plaaniv Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas kinnitas ERR-ile, et erinevad inimesed, sealhulgas Kristen Michal on temaga rääkinud, et ta võiks kandideerida Reformierakonna juhiks.

Ettevõtete hoiuste kasv on viimastel kuudel aeglustunud, kuid on endiselt väga kiire, aasta võrdluses 12 protsenti.

