ERJK tegi Keskerakonnale ettekirjutuse kampaaniakulude täpsustamiseks

ERJK on teinud Keskerakonnale varasemalt ettepanekuid vaadata üle Euroopa Parlamendi valimiste ja aasta hiljem toimunud riigikogu valimiste perioodi valimiskulud.

"Meil on tõsine kahtlus, et need aruanded ei vasta tegelikkusele ja on olemas arbitraaži otsus, et nende tegelikud kulud olid suuremad, kuid Keskerakond vastas meile, et nad ei soovi mingil moel aruandeid muuta. Et ei näe alust," ütles ERR-ile komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

"Tegime ettekirjutuse ja tahame, et Keskerakond teeks komisjoniga heatahtlikku koostööd, mitte ei üritaks oma kohustustest kõrvale hoida," lisas Ojasalu.

Ettekirjutus võimaldab Ojasalu sõnul rakendada sanktsioone, üheks võimaluseks on teha trahviteade politseile, et erakond ei täida haldusmenetlusega pandud kohustusi ja on võimalik rakendada ka sunniraha.

Trahvi suuruse otsustab kohus, Ojasalu lisas, et sunniraha on ERJK esialgu ettekirjutuse mittetäitmisel määranud 500 eurot, aga seda suurendatakse, kui nõuet ei täideta.