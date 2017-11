ERR-i uudisteportaal küsis Rataselt enne aktsiisiteema arutamist valitsuskabinetis, et millistele kompromissidele on Keskerakond valmis selles küsimuses minema.

"Ma ei näe üldsegi, et siin tuleb mingitele kompromissidele minna," vastas Ratas, kelle sõnul ei ole IRL-i, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna vahel konflikti, vaid küsimus on majandusanalüüsis, fiskaalpoliitilises analüüsis ja tervise aspektis.

"Kui tänaseks prognooside tegijad, kes ei ole poliitikud, kes on rahandusministeeriumi ametnikud, näevad, et need analüüsid, need prognoosid ei pea paika, me näeme, et majandussektor võib halveneda, ettevõtlussektor võib halveneda, siis tuleb seda teemat arutada," lausus Ratas.

ERR küsis veel, et kas sellisel juhul ei ole välistatud, et Ratas on nõus vajadusel ka alkoholiaktsiisitõusust loobuma.

"Ma ütlen veelkord, et me analüüsime seda täna ja siis me teeme ka oma otsuse," vastas Ratas.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) ütles valitsuse pressikonverentsil, et tuleb kuulata ära eksperdid, kes ütleksid, millised on need mõjud piiriülese kaubanduse puhul, kus tuleb paika panna piir, kust alates tuleb maksuotsustes korrektsioone teha. "See ei olegi parteipoliitiline küsimus, vaid puhtal kujul terve mõistuse maksupoliitika rakendamine," sõnas Reinsalu.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et kõik sõltub sellest kui veenvad on rahandusministeeriumi argumendid.

"Kui need numbrid ja argumendid on veenvad, siis loomulikult tuleb hinnata, kas varasemates otsustes tuleb teha korrektuure või mitte," lausus ta.