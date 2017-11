Ettevõtluskonto kontseptsioon pärines valitsuse tegevusprogrammist ja selle eesmärk oli muuta väikeettevõtlus atraktiivsemaks ning aruandlus lihtsamaks.

Kevadel eelnõu välja töötanud rahandusministeerium tutvustas seda kui väga lihtsat ettevõtluse vormi: ettevõtluskontot kasutav väikeettevõtja ei pea esitama ühtki aruannet ning kulutama aega raamatupidamisele, sest maksude tasumine toimub pangas avatud ettevõtluskonto vahendusel.

Juulis Riigi Teatajas avaldatud seadus ütleb, et kui väikeettevõtja tulu ei ületa 25 000 eurot aastas, kannab pank ettevõtluskontole laekunud tuludelt 20 protsenti maksuametile, mis läheb tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse katteks. Nii jääb igast teenitud eurost ettevõtjale kätte 80 senti. 25 000 eurot ületavast summast on maksumäär 40 protsenti.

Tänaseks esile kerkinud probleemi peamine põhjus seisneb selles, et seadus ei kohusta ühtki Eestis tegutsevat krediidiasutust ettevõtluskonto teenust pidama, vaid pangal on see võimalus.

"Krediidiasutus võib sõlmida füüsilise isikuga lepingu ettevõtluskonto pidamise kohta ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses sätestatud tingimustel," seisab seaduses.

Nii ongi tekkinud olukord, et seadus küll jõustub uuest aastast, kuid turul pole ühtki panka, kes seda ettevõtlusvormi väikeettevõtjale jaanuarist ka võimaldaks.

Pankade huvi leige

Rahandusministeeriumist öeldi ERR-ile, et väikeettevõtjad kindlasti ootavad ettevõtluskontode süsteemi käivitumist, sest lihtsustab maksude maksmist ja võimaldab ettevõtjal keskenduda oma põhitegevusele.

Ministeerium on veendunud, et nõudlus teenuse järele tekitab alati ka pakkumist. "Sellised arendused on aga tihti keerukad ja ajamahukad ning kahjuks pole pangad täna nendega nii kaugel, et teenust kohe uue aasta algusest pakkuma hakata."

Rahandusministeeriumile teadaolevalt pangad sellega siiski tegelevad ja aasta teises pooles jõuab LHV esimesena teenusega ka turule. LHV kinnitas ERR-ile, et pank tõepoolest plaanib teenuse järgmise aasta teises pooles käivitada.

SEB panga väike ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juhi Edward Rebane ütles, et SEB ei ole seni plaaninud ettevõtluskonto teenust pakkuma hakata. "Kuid kui nõudlus klientide poolt tekib, siis oleme valmis neile sobiva lahenduse looma.“

Coop Pank on ettevõtluskonto osas hetkel äraootaval seisukohal. "Tõenäoliselt tuleme ettevõtluskontoga seotud küsimuste juurde tagasi 2018. aasta teises pooles ja loodame, et selleks ajaks on selgem nii klientide huvi sellise teenuse vastu kui mitmesugused korralduslikud küsimused," ütles Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Sester: hoian pöialt

Seaduseelnõu väljatöötamise ajal rahandusministri ametit pidanud Sven Sester ütles ERR-ile, et seaduse väljatöötamise faasis suheldi ka pankadega ning LHV näitas kõige suuremat valmisolekut uue konto väljaarendamisel ja EMTA IT-süsteemidega ühildamisel.

"Iga uue teenuse pakkumine nõuab aga arendustööd ning pankadel on ilmselt praegu ka arvestatav koormus erinevate finantsregulatsioonide täitmisega seoses. Ka mina hoian pöialt, et see juhtuks võimalikult pea," ütles Sester.

Nüüd riigikogu majanduskomisjoni esimehena töötav Sester rõhutas, et võimalus uue teenuse pakkumiseks on igal juhul loodud ja esimene, kes selle turule toob, saab ka ettevõtluskonto avamisest huvitatud kliendid.

Sester lisas, et tavalisest arvelduskontost erineva maksurežiimiga on näiteks ka investeerimiskontod, mille riik seadustas ja mida pangad juba aastaid pakuvad.

Ettevõtluskonto olulisemad põhimõtted: