Brexiti minister: loodame saada EL-ilt kutse kõneluste teise järku

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul selgub lähipäevadel, kas Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kõnelustega saab liikuda teise järku. Ta lisas, et Ühendkuningriigiga peetakse intenvsiivseid kõnelusi, et lõpetada kõneluste esimene osa, mis hõlmab kodanike õigusi, Iirimaa eriküsimusi ja lahkumisarvet. Juncker ütles Bernis toimunud pressikonverentsil, et halvim on möödas, aga endiselt pole olnud piisavat edasiminekut. Ühendkuningriigi Brexiti minister David Davis viibis täna Tallinnas, kus ta kohtus Eesti eriesindajaga Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikaga ja riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga. Davis avaldas intervjuus Tarmo Maibergile lootust, et Ühendkuningriik saab kutse alustada kõneluste teist järku.