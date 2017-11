Pukk ütles ERR-ile, et tema kasuks räägib pikk kogemus meediamaastikul seoses tema eelmiste ametitega ja samuti meeskonna juhtimise kogemus.

Puki sõnul on Tallinna Televisiooni puhul tegemist tallinlaste jaoks olulise kanaliga. "Kui Tallinna linnavolikogu on leidnud, et selline kanal peab olemas olema, siis peab tegema kõik, et see võimalikult hästi töötaks," sõnas Pukk.

Pukk rääkis, et tunneb Tallinna Televisiooni praegust juhatuse liiget Revo Raudjärve isiklikult ja peab teda heaks teletöötajaks. Pukk leiab, et tema lisandumine juhatusse annaks telekanalile uue arengutõuke.

"Kui mul oleks võimalus olla temaga ühes meeskonnas, siis see oleks võimekas meeskond ja me saaksime anda uue arengu ja uue taseme sellele telejaamale," lausus Pukk.

Pukk peab kahetsusväärseks, et Tallinna Televisiooni on saatnud skandaalid ja telekanal on negatiivse imagoga. Puki sõnul tuleks kanali sisu muuta neutraalseks ja imago positiivseks.

Taavi Pukist sai Kesklinna vanem tänavu jaanuaris. Enne seda töötas Pukk Keskerakonna pressisekretäri ja Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõunikuna. Pukk on sündinud 1989. aastal Pärnus ja lõpetanud seal Sütevaka humanitaargümnaasiumi. Kõrghariduse sai Pukk 2014. aastal Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonnas haldusjuhtimise erialal.

Hetkel on Tallinna Televisiooni juhatuses üks liige, kelleks on Revo Raudjärv. 15. novembril kuulutas SA Tallinna Televisiooni nõukogu välja uue konkursi juhatuse liikme leidmiseks. Konkursil osalemise tähtaeg on 23. november. Varasem konkurss, kuhu laekus kuus sooviavaldust, kuulutati nõukogu poolt sobivate kandidaatide puudumise tõttu 1. novembril nurjunuks.