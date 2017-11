Kahtlustuse kohaselt varastas 36-aastane mees novembri algusest alates Narvas asuvatest erinevate haridus- ja muude avalike asutuste riietusruumidest ning kabinettidest mobiiltelefone ja sülearvuteid, teatas Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja.

Praeguseks vahi alla võetud meest on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud varguste eest, samuti on tal karistused väärtegude eest.

„Vahistamise taotlemisel oligi kõige kaalukamaks argumendiks see, et antud isikut ei ole võimalik hoida uute kuritegude toimepanemisest muude vähem isikuvabadusi riivavate meetmetega,“ ütles ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Pavel Gordijevski.

„Kahetsusväärne on see, et just hiljaaegu vabanes mees vanglast, kus kandis karistust samuti varguste eest. Kahjuks ei olnud toonane karistus tema jaoks piisavalt mõjuv ning mees jätkas vanaviisi,“ tõdes Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov.

Ta lisas, et seni kogutud info põhjal on politseil alust arvata, et mees on toime pannud veel varguseid, millest võimudele teatatud ei ole. Seetõttu palub politsei kõigil, kes on pildil kujutatud meest Narva linnas mõnes haridus- või muus avalikus asutuses sihitult ringi liikumas näinud, sellest teada anda telefonil 357 6007 või e-posti teel ida.vihje@politsei.ee.

Samuti palutakse samadel kontaktidel ühendust võtta neil, kes on varguse ohvriks langenud ja pole sellest politseid teavitanud.