Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles, et kuigi esimeses faasis on peetud intensiivseid kõnelusi, ei ole toimunud veel piisavalt edasiminekut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hoopis vastupidisel arvamusel on Tallinnas käinud Suurbritannia Brexiti minister David Davis, kelle arvates on alust lootusel alustada kõneluste teist faasi.

"Loodan ja eeldan seda, sest tegemist on kõnelustega, kus pole mingit kindlust, aga jah, oleme heal positsioonil. Läbirääkimistel on kolm suurt teemat, neist kõige suurem on kodanike õigused. Kui see panna Eesti konteksti, siis on Suurbritannias tuhandeid eestlasi, kes annavad oma tootliku panuse Briti majandusse ja tahame, et neil oleksid samasugused tingimused nagu praegu

ning et nad saaksid jätkata samamoodi," rääkis Davis.