Tallinnasse kavandatavas kohvikus hakkavad tööle peamiselt puudega inimesed

Tallinnas Pelgulinna on kavas luua kohvik, kus töötaksid peamiselt erivajadustega inimesed ning neljapäeval korraldaski kohvik esimese võimaluste tööpäeva, kus kõik soovijad said juhendaja käe all proovida einevaid töid.

Facebooki üleskutsele võimaluste tööpäevast vastas kümme erivajadusega inimest ja lisaks tuli kohvikusse Telliskivi 15 kätt proovima terve kursus Astangu kutserehabilitatsiooni keskusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma käisin ka köögis ja riivisin porgandit - see läks ka hästi. Päev on hästi läinud korda," rääkis võimaluste tööpäeval osalenud Birgit.

Kohviku omanik Anu Hall ütles keerutamata, et ta eesmärk on maailma paremaks muuta ja ta usub, et teist sellist kohvikut Eestis pole.

Erivajadusega inimese tööle võtmine nõuab kannatlikkust ja mõistmist kõigilt töötajatelt, aga siiani pole keegi veel minema jalutanud. Ka klientide kadumist omanik ei pelga.

"See koht ei olegi kõigi jaoks, see ongi selliste inimeste jaoks, kes on valmis, et neid võib teenindada erivajadusega inimene. Ka mille poolest see siis on teistmoodi? Nad naeratavad rohkem, nad räägivad rohkem või siis vastupidi, ei räägi nii palju kui tavaline teenindaja, aga toit on sama maitsev, tuleb täpselt samamoodi lauda ja läheb täpselt samamoodi ära. Selles mõttes ei muutu miski," selgitas Hall.

Igale võimaluste tööpäeval osalejale läheneti isiklikult ja otsiti just talle jõukohast töölõiku. Sellest ka tulemus, et muljed on äärmiselt positiivsed ja tööinnust puudu ei tule.

"Mulle meeldis teha kokatööd ja viia nõusid ja kindlasti meeldis nõude pesemine ka," ütles Inge.

"Siin on väga hubane ja positiivne õhkkond. Väga tore oli teistega koos neid asju teha ja kõik tööd olid jõukohased," rääkis Timo.

Päris mitmed osalejad lubasid kohvikusse oma CV saata, et päriselt tööle asuda. Kohviku omanik lubas, et võimaluste tööpäevi tuleb veel.