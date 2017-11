Ida-Virumaad külastavate turistide arv on rekordkõrge

Tänavu üheksa kuuga on Ida-Virumaa majutusasutustes ööbinud 38 000 Venemaalt tulnud turisti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võrreldes eelmise rekordaastaga 2013 on Vene turistide arv üheksa kuu kokkuvõttes kerkinud 8000 võrra.

Pärast 2013. aastat kukkus Venemaalt tulnud turistide arv kahe aastaga ligi viiendiku võrra.

Kasvu taga on Venemaa majanduse kosumine ja läänesuunalise poliitika leevenemine.

Ida-Virumaa turismiklaster plaanib lähema kahe aasta jooksul korraldada Venemaal kuus reklaamikampaaniat, mis lähevad maksma kokku 80 000 eurot.

"Eks ta ole ühelt poolt seotud sellega, et majandus on üldiselt stabiliseerunud ja nafta hind on tõusnud ning Ida-Virumaa on väga palju arenenud. On tulnud uusi korralikke majutuskohti näiteks Narva-Jõesuus, rohkem kõla on saanud meie atraktsioonid. Me oleme selle nimel pingutanud," rääkis Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Mäetaguse mõisahotelli perenaise Terje Ratturi sõnul on Vene turistide hulk hotellis esikohal.

"Kui kaks aastat tagasi jagasid nad meil Soome turistidega välisturistide esimest-teist kohta, siis sellel aastal on Vene turist kaks korda ette läinud," selgitas Rattur.

Meie inimesed ei teadnud, kuhu sõita, sest endiste liiduvabariikide poolt tuli Venemaa kohta vaid negatiivset infot. Aga tegelikult kõik nii hull ei ole ja sooviks,

et me oleks jätkuvalt koos," sõnas Venemaalt tulnud turist Niina.