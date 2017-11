Ossinovski sõnul on tuleval aastal alkoholiaktsiisi tõus planeeritust väiksem

Valitsuskabinetis arutatakse neljapäeval rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ettepanekut jätta ära tuleva aasta veebruariks kavanadatud alkoholiaktsiisi tõus. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles "Aktuaalsele kaamerale", et otsustatud on, et lahja ja kange alkoholi aktsiis tõuseb planeeritust vähem.

Stenbocki majas viibiv "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Toomas Pott rääkis saates, et järgmise aasta aktsiiside osas pole veel selgust.

"Teame vaid seda, et väljus minister Jevgeni Ossinovski. Ta ütles, et järgmiseks aastaks on otsustatud, et lahja ja kange alkoholi aktsiisi tõus väheneb kaks korda kui seni oli planeeritud ehk näiteks tema ütles nii, et kui viin ja õlu oli planeeritud kuueprotsendilise aktsiisitõusuga, siis see oleks järgmisel aastal kolm protsenti. See katvat ära põhiliselt vajaduse, mis prognoosides välja tuli," rääkis Pott.

"Enne otsust ametnikud ja prognoosijad seletasid pikalt, mis mõju on alkoholiaktsiisi tõusul piirikaubandusele ja väikeettevõtlusele üldse," lisas Pott.

Ta märkis, et Ossinovski sõnul veini osas aktsiisi ei muudetud.

"Istung veel käib ja päris lõplikke otsuseid veel ei tea," sõnas Pott.

Arutelu põhjuseks on prognoosid, mille järgi aktsiisitõusu tõttu jääks laekumata kümned miljoned eurod ning üha enam käivad eestimaalased alkoholi ostmas Lätis.