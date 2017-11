ERR Riias: paljud ettevõtted peavad Balti riike oma siseturuks

Livoonia auhinda annavad välja kahe riigi kaubanduskojad. Neljapäeval anti need üle teist korda pärast mitme aasta pikkust pausi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Edaspidi loodetakse Eesti ja Läti ettevõtjaid tunnustada igal aastal.

"Peame teineteiselt palju õppima. Meil, Lätis muidugi arvatakse, et Eestis on kõik parem," ütles Läti peaminister Maris Kućinskis.

Eesti ettevõtteist pälvis Livoonia auhinna Tallink, kes on Riiga nii laevade kui ka hotelli kaudu palju investeerinud ja on ka sadade inimeste tööandja. Tallink on pakkunud aastaid ainsa firmana regulaarset reisilaevaühendust Läti pealinnast.

Riia reisisadama terminal vajaks remonti ja ka laiendamist, kuid seda pole tehtud.

"Läti turg on meile huvitav. Kui võtta numbrites, siis 12,5 aasta jooksul, mil me oleme siin opereerinud, oleme vedanud 6,5 miljonit rsisijat. Samas on meil koduturg ka Leedu ning vaatame ka Valgevene ja Ukraina poole," rääkis Tallink Latvija juhatuse esimees Hillard Taur.

Edukaimaks Eestis tegutevaks Läti ettevõtteks tunnistati Balti- ja Põhjamaade suurim munatootja Balticovo, kelle jaoks Eesti on Tšehhi järel teine suurem välisturg.

"Eestis on väga head munatootjad, kuid need suudavad katta vaid 60 protsenti eestlaste nõudlusest," sõnas Balticovo juhatuse liige Toms Auškaps.

Eesti kaubanduskoda on kümme aastat aidanud nõu ja teabega paljusid Eesti firmasid Läti turule.

"Mis muidugi pakub Eesti ettevõtjaile Lätis pinget, on see, et inimesi ja tarbijaid on rohkem. Läti on multikultuurne keskkond ehk sa pead alati arvestama venekeelse keskkonnaga. Ei saa välistada teda oma kliendibaasist," selgitas Eesti Kaubanduskoda Lätis juhataja Hele Lõhmus.