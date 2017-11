Vaatlejad ootavad valitsuselt vähem rapsimist

Äripäeva kontserni tegevjuht Igor Rõtov annab valitsuse aastale hindeks tugeva kolme. Plusspoolele lähevad kirja haldusreform ja Tallinna Sadama osaline börsile viimise otsus. Negatiivsele poolele aga segane tulumaksureform ja aktsiisid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Negatiivselt võib-olla veel, et Ratas kipub olema üsna ümmargune oma ütlemistes, aga teiselt poolt ma vaatan, et on arenguruumi. Ratasel ja valitsusel tervikuna on tekkinud enesekindlus ja järgmine valitsusaasta võiks minna samm edasi," kommenteeris Rõtov.

"Ma natuke pelgan, et tuleb uusi segaseid maksualgatusi. Kui Ratasele nõu anda, siis hoidku Jevgeni Ossinovskit vaos," lisas ta.

Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ütles, et valitsus on tegutsenud hindele hea ehk üle ootuste ja alla hirmude. Ka Aaviksoo tõstab esile haldusreformi jõustumist.

"Mulle väga meeldis ID-kaardi konflikti lahendus. Eesti oli ainuke riik maailmas, kes ei visanud püssi nurka, vaid hakkas seda lahendama nii poliitilisel kui ekspertide tasandil, Eesti on tegija. Maksusegadused ja tasuta asjade hullused on see, mida oleks pidanud vältima," rääkis Aaviksoo.

Kunstiakadeemia professori, ajaloolase David Vseviovi hinnangul on aasta liiga lühike periood, et põhjapanevaid järeldusi teha, sest isegi ühes tuntud kultuuriruumis öeldakse, et Prantsuse revolutsioonile hinnangute andmiseks on liiga vara.

"On tunda, et ideoloogia prevaleerib mõistuse üle. Mingid otsused, mis vajaksid läbikaalumist ja mõtlemist, tehakse uisapäisa, seega ka neist loobutakse, tõmbutakse tagasi, mis on iseenesest väga normaalne, aga paljud asjad oleks välditavad, kui enne natuke nõu pidada," lisas Vseviov.

Pomerants: Ratase ministritel läheb hästi

Marko Pomerants on pidanud ministriametit viimase nelja peaministri valitsuses.

Nelja peaministrit pole tema sõnul võimalik ritta panna. Samas tõi ta igaühe kohta välja ühe märksõna.

"Alustame Partsist. Üllatus võib-olla - analüütiline, aga teisalt võib-olla ka impulsiivne. Siinsamas "Aktuaalse kaamera" stuudios andis ta minu mobiilinumbri ja ütles, et kui kellelgi on probleemi, helistage tema sotsiaalministrile," rääkis Pomerants "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

"Kui võtame Andrus Ansipi, siis kindlasti on märksõna julge - kas või pronksiöö teema. Kui me võtame Taavi Rõivase, on see enesekindel. Kui võtame Jüri Ratase, on see empaatiavõime, lastetuba. Ta helistas mulle 20 minutit tagasi ja ütles, et aasta on meil möödas, tänan sind," lisas Pomerants.

Ta usub, et Ratase ministritel läheb hästi. "Iga ministri kõige olulisem isikuomadus peab olema nagu jahikoeral - hea välimik ja töövõime. Ratase ministritel on see olemas ja arvan, et neil läheb ka edaspidi hästi," sõnas ta.

Tänavu suvel sai Helir-Valdor Seeder IRL-i juhiks ja Pomerants pidi keskkonnaministri ametikohast loobuma. "Aktuaalne kaamera" küsis, kas ta on solvumisest üle saanud.

"Arvan, et üks organisatsioon ilmselgelt võitis - see on riigikogu, kus ma nüüd töötan," vastas ta.

Pomerants eeldab, et IRL on 2019. aasta märtsi valimisteni valitsuse koosseisus.

Pomerants on kirjutamas ka raamatut algajale ministrile.

Ministritöö kohta ütles ta, et minister peab ennekõike ise oma probleemide ja asjadega hakkama saama. "Kui tuleb toetav kõne peaministrilt, see on ekstraboonus, aga ära selle peale looda," sõnas ta.