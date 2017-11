Ilm muutub taas sügiseseks

Reede öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, sisemaal ka lörtsi. Teed on libedad. Tuul puhub kagust ja lõunast 7 kuni 12, rannikul iiliti 17 kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 ja +1 kraadi vahel, Lääne-Eestis on sooja 2 kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hooti vihma, kirdes võib veel lörtsi tulla. Tuul puhub lõunast ja kagust, läänerannikul ka edelast 6 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +7 kraadini.

Päev tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vihma. Tuul puhub lõunakaarest 5 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Laupäeva öösel kannab madalrõhulohk üle Eesti tihedaid vihma- ja sekka ka lörtsipilvi, päeval sirutub Venemaalt lauge kõrgrõhuhari ja muudab ilma kuivemaks. Öösel on sisealadel kohati 0-kraadist temperatuuri, suuremalt jaolt on siiski plusskraadid, päeval on sooja 2 kuni 7 kraadi.

Pühapäeval saabub lõuna poolt uus madalrõhkkond ning selle ümbruses sajab Eestis läbisegi vihma ja lörtsi. Lisaks tugevneb tuul. Öine õhutemperatuur on 0 ja +5 kraadi vahel, päeval tõuseb kraadi jagu.

Esmaspäeva öösel üks niiske pööris eemaldub ning teine läheneb merelt alles õhtu poole, seega päeval on sadu nõrk ja harv. Tuul annab järele ning õhk külmeneb. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt napis plussis.

Teisipäeva öö toob mitmele poole miinuskraadid ning uus saabuv sadu jõuab sisealadele valdavalt lume ja lörtsina. Rannikul sajab vihma. Õhutemperatuur jääb ka päeval kohati miinusesse, rannikul on plusskraadid.