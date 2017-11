Pärast kantsler Angela Merkeli luhtunud katseid moodustada nn Jamaika-koalitsioon teatasid Saksa sotsiaaldemokraadid (SPD) reedel, et on valmis arutama võimuliidu moodustamist.

Saksamaa valimistest alguse saanud ja juba Euroopa Liidu tegemisi mõjutama hakanud suur sisepoliitiline kriis Saksamaal on saamas esimest edasiminekut tupikseisust. Pärast president Frank-Walter Steinmeieri jõulist sekkumist ning SPD juhtide läbirääkimisi teatas erakonna peasekretär, et partei on valmis koalitsioonikõnelusteks. Valimiste järel teatasid sotsiaaldemokraadid resoluutselt, et välistavad uuesti nn suurde koalitsiooni mineku.

„SPD ei ütle kõnelustele ei,” ütles reedel ajakirjanikele sotside peasekretär Hubertus Heil pärast tundidepikkust arutelu teiste SPD juhtidega. Samas ei täpsustanud ta, milliste parteidega on sotsid valmis läbi rääkima, kas nad plaanivad ka ise võimule pürgida või asuvad nad lihtsalt parlamendis toetama Merkeli vähemusvalitsust.

Deutsche Welle kirjutas, et neljapäeval kohtusid SPD liider Martin Schulz ja president Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier on endine mõjukas sotsiaaldemokraat, kes viimati pidas välisministri ametit. Steinmeieri soov on vältida uusi valimisi, mistõttu avaldas ta Shulzile ja viimasega kaasas olnud välisminister Sigmar Gabrielile survet koalitsioonikõnelustele minemise osas.

Schulz läks kohtumiselt presidendiga SPD peakorterisse, et erakonna juhtidega kujunenud olukorda arutada. Kohtumine kestis hiliste öötundideni ning vastupidamiseks telliti vahepeal söögiks ka pitsasid. Lõpuks jõuti üsna lähedale konsensusele.

Mis saab Saksamaal edasi? Võtmeroll on SPD käes, kes peab otsustama, kas loobuda valimiste järel välja öeldud opositsiooni jäämise rollist või mitte. Laias plaanis on sotsidel laual kolm valikut: minna uuesti nn suurde koalitsiooni; toetada Merkeli vähemusvalitsust koalitsiooni ametlikult minemata; leppida erakorralistele valimistega. Lõpliku otsuse langetab ilmselt partei kongress detsembri algul.

Merkeli koalitsioonikõnelused Vabade Demokraatide ja rohelistega ehk nn Jamaika-koalitsiooni loomiseks* luhtusid ning seni oli konservatiivide eelmine valitsuspartner SPD kinnitanud, et ei lähe uuesti Merkeliga koalitsiooni.

* Nime sai potentsiaalne valitsusliit Jamaika lipuvärvide järgi, mis langesid kokku nelja partei omadega: must (kristlikud CDU ja CSU), kollane (liberaalne FDP) ja roheline (rohelised).