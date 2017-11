Kuidas te kommenteerite Jüri Ratase valitsuse esimest aastat?

Minu ja ma arvan, et ka teiste Eesti elanike jaoks on olnud silmatorkav see kõikumine, mis toimus maksusüsteemi muudatuste või katsetega seda muuta. Kindlasti jätab see veidra mulje. Ma saan aru, et suur lootus on pandud järgmise aasta eelarve peale, kuhu on tulumaksu miinimumi tõstmine sisse pandud ja loodetakse, et see avaldab suurt muljet madala sissetulekutega inimestele. Mina olen suhteliselt skeptiline.

Millised on teie enda suhted praegu Keskerakonna juhtidega?

Suhteliselt pingelised ja kui ma juhtumisi ka Keskerakonna juhatuse koosolekul käin, siis pööratakse juhtide poolt tähelepanu, et ma võiksin mitte käia juhatuses.

Aga miks te käite?

Sest see on seadusega (tulenevalt MTÜ-de seadusest kuulub Ivanova endiselt erakonna juhatusse kuni järgmise juhatuse valimisteni - toim.) mulle lubatud ja ma olen valitud kongressil. Mul on seaduslik õigus seal käia.

Teil on formaalne õigus seal käia, aga mis on teie enda motivatsioon nendel koosolekutel käia?

Minu jaoks on oluline jälgida, mida tehakse teiste keskerakondlastega, kes kandideerisid kohalikel valimistel valimisliitudes üle Eesti. Ja ma saingi kinnituse, et ka sel puhul kehtisid Keskerakonnas topeltstandardid. Esmaspäevane otsus puudutas 22 inimest ja see nimekiri ei ole veel lõplik. Ma tean, et päris mitmed keskerakondlased, kes kandideerisid valimisliitudes, jäeti erakonda. Mulle näis see lihtsalt puhastustööna. Anti võimalus piirkondadele vabaneda nendest, kes kedagi segasid. Samas Tallinna puhul oli see juhatuse otsus ja piirkondadel ei olnud mingit sõnaõigust. Kõige naljakam on, et Edgar Savisaar on endiselt Keskerakonna liige. Kuna ma olen endiselt ka Keskfraktsiooni liige, siis ma arvan, et on kasulik käia ka juhatuse koosolekutel.

Teised juhatuse liikmed sellele hea pilguga ei vaata ja teevad teile etteheiteid?

Jaa, erakonna esimees teeb etteheiteid, et ma ei kuulu erakonda, aga endiselt käin juhatuse koosolekutel.

Kas tunnete juhatuse koosolekutel, et kõikidest teemadest teie kuuldes avatult ei räägita?

Võib-olla ei räägita, aga kõiki teemasid, mis päevakorras on, ikka arutatakse.

Kuidas te enda poliitilist tuleviku näete? Kas te kavatsete kuhugi erakonda astuda, on teid kutsutud?

Aega on veel ja veel. Praegu ma pühendun parlamenditööle. Ma olen jälle õiguskomisjoni liige. Siis kui mind arvati erakonnast välja, tõsteti mind riigikaitsekomisjoni liikmeks, nüüd ma taotlesin, et tahaks tagasi õiguskomisjoni ja seda mulle ka lubati. Mul on väga hea meel selle üle, sest kõik mu eelnõud ja algatused olidki seotud pigem õiguskomisjoniga. Riigikogu valimisteni on natuke aega, eks ma siis mõtlen, kuidas edasi.

Aga kas teistest erakondadest on teiega kontakti võetud?

Jätaks teile vastuse võlgu.

Teil on olnud ka uue erakonna loomise mõtteid?

Paljud inimesed, kes on kas Keskerakonna liikmed või lihtsalt aktiivsed kodanikud, kes tahaks poliitikas kaasa lüüa, on mulle helistanud ja nende ootus on tõesti, et sünniks uus poliitiline jõud. See on väga komplitseeritud küsimus. Kui meil on midagi täpsemat öelda, siis kindlasti me seda teeme.

See ootus uuele jõule pidi olema ka kohalike valimiste ajal. Selleks võtsite te ette suured sammud koos ärimeeste Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisaga. Mis valesti läks?

Esiteks me tegime seda liiga hilja. See otsus sündis meil augusti teisel nädalal. Teine asi oli madal valimisaktiivsus - see tähendab, et ca 30 000 inimest ei tulnud valima. Miks nad ei tulnud Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna poolt hääletama? Nad veel ei näinud meis alternatiivi ja ka vastupropaganda oli väga kõva.

Kas Sõõrumaa, Mõisa ja Savisaarega liit ei ole siis maha maetud? See liit võib teha tagasituleku riigikogu valimiste ajal?

Kui te mäletate, siis selles valimisliidus oli üle saja inimese. Nende ootus on suur. Me peame ära otsustama, kas me teeme midagi muud, kas me arendame seda poliitilise klubi näol või kuidagi teistmoodi, eks seda näitab tulevik.

Kuidas te kommenteerite Tallinna uusi linnaosavanemaid?

Lojaalsed, väga truud inimesed, kes ei ole tegelenud erakonna sees võrgustikuga. Ma arvan, et nendeni viiv käsuliin on väga otsene. Ma räägin just värskematest ja noorematest. Ma arvan, et lootus nende suhtes on suur. Ma ise tulin ju ka päris noorena nii linnaosavanema asetäitja kui ka Lasnamäe linnaosavanema kohale. Vanus ei mängi olulist rolli. Siin mängivad rolli teised omadused, et kas ta suudab inimestega kontakti hoida, kas ta on konfliktne. Ühe puhul (Ivanova peab silmas Pirita linnaosa vanemat Alina Tublit - toim.) me oleme lugenud erinevaid väljaütlemisi. Gretega Šillisega olen fraktsioonis koos töötanud. Ta on tubli, töökas jurist. Ma loodan, et tal läheb hästi ka poliitilisel ametikohal. Aga see on kindlasti väljakutse, sest nendele pandud eesmärk on hääli korjata, mitte midagi muud. Ehk siis see on ettevalmistus riigikogu valimisteks.

Samas on Keskerakonnas jäänud ilma ettepanekuteta päris palju neid tublisid inimesi, kes on oma lojaalsust tõestanud senise tööga. Paljud, kes ootasid edendamist, kes vahetasid õigel ajal poolt, jäid nüüd ikkagi ilma ametita.