Gripi ees kaitsetule riskirühmale jääb vaktsiin veel tasuliseks

Terviseamet on juba mitu aastat taotlenud gripivaktsiini tasuta võimaldamist riskirühma kuuluvatele inimestele, kuivõrd iga-aastaselt surevad just need inimesed grippi. Sotsiaalministeerium järgmisest aastast tasuta vaktsiini riskirühmadele rakendada ei plaani.

Gripi riskirühma kuuluvad need inimesed, kellel on suurenenud nakatumisoht ja risk tõsisemate tüsistuste tekkeks, näiteks krooniliste või pikaaegsete haigustega inimesed, rasedad, neeru- ja kopsuhaiged, üle 65-aastased inimesed.

Möödunud aastal suri Eestis grippi 45 inimest. Kõik nad kuulusid ka haiguse riskirühma, kinnitas terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

"Eelmine aasta oli raske, kui vaatame, kui paljud inimesed vajasid haiglaravi, sattusid intensiivi või kui palju inimesi suri. Ja need olid vanemaealised, väga palju oli hooldekodude kliente," toonitas Saluri Vikerraadio saates "Uudis+".

"See on see kontingent, kellele võiks tulla riik vastu ja mingil moel kompenseerida seda vaktsineerimist," leidis Saluri.

Seetõttu on terviseamet arutanud teemat nii sotsiaalministeeriumi kui ka haigekassaga, kuid viimase taga otsus praegu ei seisa.

Riik tellis 2014. aaastal ka professor Raul-Allan Kiiveti töögrupilt tervisetehnoloogia hindamise raporti, mille keskne küsimus on, kas korraldada edaspidi gripivastane vaktsineerimine riiklikul tasemel teatud vanusegruppidele (lapsed ja vanurid), kes on haigustele kõige haavatavamad.

Iiris Saluri peab seda põhimõttelist otsust eeskätt poliitiliseks: "Kas meil on tahe kaitsta oma vanureid või meil ei ole seda tahet?"

Sotsiaalministeerium on teemat samuti arutanud, ent mingit otsust veel pole.

"See teema oli immunoprofülaktika ekspertkomisjoni istungil 15. novembril arutelul ja komisjon otsustas võtta selle uuesti päevakorda järgmisel kohtumisel 2018. aastal, et arutada põhjalikumalt riskirühmade vaktsineerimist," vastas ministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber. "Praegu suuname ressursid uue, 2018. aastast jõustuva immuniseerimiskava rakendamisse ja teavitustegevusse."

Gripivaktsiiniga hõlmatus jääb Eestis alla viie protsendi, kuivõrd tegemist on tasulise ja vabatahtliku vaktsiiniga. Just seetõttu on terviseamet taotlenud selle tasuta kättesaadavust riskirühma kuulujatele, kes on gripi ja selle tüsistuste suhtes vastuvõtlikemad.

Gripivaktsiin on odavam kui emakakaelavähki põhjustava papilloomviiruse vastu võitlev HPV-vaktsiin, makstes vahemikus 10-20 eurot, kuid eeskätt vanemaealistele võib ka see takistav tegur olla.